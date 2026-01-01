来香港旅游必刷！爆梗级打卡攻略来了！六大IP萌袭海洋公园 沉浸式探索深海梦境

如果准备来香港玩，那必须把海洋公园排进行程！由AXA安盛呈献的海洋公园x Sanrio characters「蔚蓝海洋之旅」，集结六大顶流Sanrio角色：Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin以及Hangyodon，带大家搭上潜艇深入海底世界展开梦幻冒险，妥妥的「拍爆相册、玩到停不下来」级别。六位Sanrio角色亦会不时现身与大家近距离互动，现场氛围超「上头」！
Sanrio characters 见面会
日期：2026年1月24至25日、31日，2月1日、7至8日、14至15日、17至22日、28日
地点（1）：
Sanrio characters深海梦幻探险内（海滨乐园）
下午12:30、下午2:30、下午4:00、下午6:00
地点（2）：
高峰乐园广场（近海洋列车高峰站）
下午12:00、下午2:00、下午3:30、下午5:00
攻略1：Sanrio characters 深海梦幻探险 全程高能不间断！
登潜水艇前，先给你的「代表角色」来套美美造型！六大人气角色会带大家坐上「潜水艇」，一秒穿越到传说级海底城镇。结果一到场就发现，海洋王国居然「掉线」失色了？大家要协助找回彩虹珍珠贝，还能获得PUFF漫游海洋，途中不时遇到奇幻海洋生物，画面梦到不行。离开前记得与Sanrio冒险拍档合照，分分钟拍出小红书爆款图！
地点：海滨乐园
攻略2：My Melody、Kuromi派对屋 Y2K幻彩世界美到尖叫！
海洋公园首度公开两位顶流闺蜜的私人「扮靓空间」，完全是少女心大爆发的Y2K幻彩场景！粉、紫两色梳妆枱、复古电视机、角色造型梳化，满满彩蛋等大家发掘。霓虹灯游戏室可以和闺蜜挑战跳舞机，派对房更有闪闪Disco Ball，站在中间拍照真的美到尖叫！
地点：高峰乐园
攻略3：Pompompurin 30周年秘密花园 提前剧透！
2025年荣登全球人气榜首的布甸狗，正式踏入30岁！Pompompurin将2月举行大型秘密花园派对，虽然目前正全力筹备中，官方预告会有惊喜布置与限定体验。
攻略4：Sanrio characters游园大作战 超容易玩到上头！
想要「玩爆整个园区」的可以购买「Sanrio characters游园探险卡」！感应后可启动遍布园区的18个互动装置，拿着Sanrio characters游园探险卡盲包，途经海洋奇观、南极奇观、寻鲨探秘区域，解锁不同的Sanrio任务。
攻略5：Sanrio characters全园打卡位 务必先清相机容量！
梦幻水都人工湖舞台：珍珠造型Hello Kitty、My Melody、Kuromi、海星造型Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon。
海滨乐园广场：粉色Hello Kitty贝壳拱门、巨型彩虹珍珠贝，少女心即刻爆炸。
海洋列车站前：六大角色围绕珊瑚礁，灯光场景超唯美。
Sanrio粉丝购物指南
1）海洋公园 x Sanrio characters期间限定周边精品
园方同步推出「蔚蓝海洋之旅」联乘系列精品，包括Sanrio characters 8吋毛绒公仔、4吋毛绒匙扣公仔、环保袋、化妆袋、磁石贴、不锈钢保温杯，以及「蔚蓝海洋之旅」别注版成人及小童T恤。所有商品均为限量发售，售完即止。购买地点：园内指定纪念品店、网店（仅售部分商品）
2）海洋公园 x Sanrio characters 园内独家纪念品
除了多款期间限定精品之外，园内亦提供Sanrio主题留影服务，只要在指定留影站购买Sanrio主题相架，便可加港币$68兑换一张数码相片。海洋公园同时设有压币制作机，游客可亲手压制专属纪念币，作为此行限定留念。
「二人同行／三人同行」成人优惠套票
海洋公园现正推出「二人同行／三人同行」成人优惠套票，已包含两张或三张成人门票，无论是想与大熊猫打卡、近距离观赏动物明星，还是畅玩园内多项热门机动项目，都能一次满足！
「二人同行」成人优惠套票*
港币$861
「三人同行」成人优惠套票*
港币$1,131
优惠使用期限：
2026年1月2日至2月28日
（2月18至20日除外）
*访客需要一起入园。优惠受条款及细则约束。
