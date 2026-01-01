来香港旅游必刷！爆梗级打卡攻略来了！六大IP萌袭海洋公园 沉浸式探索深海梦境

如果准备来香港玩，那必须把海洋公园排进行程！由AXA安盛呈献的海洋公园x Sanrio characters「蔚蓝海洋之旅」，集结六大顶流Sanrio角色：Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin以及Hangyodon，带大家搭上潜艇深入海底世界展开梦幻冒险，妥妥的「拍爆相册、玩到停不下来」级别。六位Sanrio角色亦会不时现身与大家近距离互动，现场氛围超「上头」！

Sanrio characters 见面会

日期：2026年1月24至25日、31日，2月1日、7至8日、14至15日、17至22日、28日