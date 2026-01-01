春色漫遊陝豫 千年古都賞國色牡丹

春天回暖，想把握春日花季展開深度文化之旅，為自己充充電？不妨深入中國歷史文化腹地，體驗另一番「國色天香」的震撼！關鍵旅遊精心策劃「西安河南洛陽賞牡丹」高鐵6天團，一次過暢遊西安、洛陽、鄭州三大古都，漫遊世界級歷史遺跡，親眼見證「唯有牡丹真國色」的盛世花景。

行程亮點在於將自然花期與人文古蹟完美結合。走入「洛陽牡丹園」，親身感受牡丹花開動的京城壯麗；更會探訪多個世界文化遺產，包括龍門石窟萬尊佛像，以及被譽為世界八大奇跡的秦始皇兵馬俑博物館。旅程穿越古今，日間漫步於古城牆，夜晚則投入大唐不夜城，體驗多個文化。