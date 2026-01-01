熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
特刊
出版：2026-Jan-30 04:00
更新：2026-Jan-30 04:00

春色漫遊陝豫 千年古都賞國色牡丹

分享：
西安河南洛陽賞牡丹
adblk4

春天回暖，想把握春日花季展開深度文化之旅，為自己充充電？不妨深入中國歷史文化腹地，體驗另一番「國色天香」的震撼！關鍵旅遊精心策劃「西安河南洛陽賞牡丹」高鐵6天團，一次過暢遊西安、洛陽、鄭州三大古都，漫遊世界級歷史遺跡，親眼見證「唯有牡丹真國色」的盛世花景。

行程亮點在於將自然花期與人文古蹟完美結合。走入「洛陽牡丹園」，親身感受牡丹花開動的京城壯麗；更會探訪多個世界文化遺產，包括龍門石窟萬尊佛像，以及被譽為世界八大奇跡的秦始皇兵馬俑博物館。旅程穿越古今，日間漫步於古城牆，夜晚則投入大唐不夜城，體驗多個文化。

adblk5

行程住宿升級，特別安排連住兩晚西安智選假日酒店。美食體驗亦是重頭戲，將品嘗洛陽牡丹宴、大秦禮宴等特色盛宴，更有充足自由時間，可於永興坊、古城美食街自費探索地道風味。全程乘坐高鐵，輕鬆往返深圳福田出發。

西安河南洛陽賞牡丹

關鍵旅遊

季節限定 1年1度【洛陽牡丹】
西安兵馬俑 大唐不夜城

豫陝2省聯遊 鄭州入西安出
順序暢遊 高鐵6天

團費：$3,999起(最高減$800）

出發日期：3月30日、4月1/2/3/4/6/10/13/17/20/24/27日

網站：關鍵旅遊

查詢電話：2320 3333

WhatsApp：6213 4243 / 6745 3024

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務