提前部署 春季賞花三大提案

春天，是出發去旅遊的最好理由，看看萬物生機勃勃，為冬去春來的自己充充電吧！新華旅遊精心設計了三大賞花提案，讓大家在遍地繁花中感受春日最美一面。

電話報名熱線：2722 2888 (香港新華旅遊)

提案1 台灣環島賞櫻之旅 5天玩盡台灣

用五天假期盡攬台灣南北精華，一站式體驗寶島最經典的自然奇觀、文化風情與舌尖美味？春季環島遊絕對能做到，先走入「阿里山森林風景區」漫步在春季綻放的粉色櫻花樹下，更保證包乘一段阿里山小火車，以最經典的方式親歷阿里山櫻花浪漫與穿梭於千年神木的鐵路。再到「日月潭風景區」乘船遊湖，輕鬆盡覽湖光山色。在台北十分老街更安排了台劇同款放天燈體驗，親手寫下祝福，放上天空。