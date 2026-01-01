提前部署 春季賞花三大提案

春天，是出發去旅遊的最好理由，看看萬物生機勃勃，為冬去春來的自己充充電吧！新華旅遊精心設計了三大賞花提案，讓大家在遍地繁花中感受春日最美一面。
電話報名熱線：2722 2888 (香港新華旅遊)
提案1 台灣環島賞櫻之旅 5天玩盡台灣
用五天假期盡攬台灣南北精華，一站式體驗寶島最經典的自然奇觀、文化風情與舌尖美味？春季環島遊絕對能做到，先走入「阿里山森林風景區」漫步在春季綻放的粉色櫻花樹下，更保證包乘一段阿里山小火車，以最經典的方式親歷阿里山櫻花浪漫與穿梭於千年神木的鐵路。再到「日月潭風景區」乘船遊湖，輕鬆盡覽湖光山色。在台北十分老街更安排了台劇同款放天燈體驗，親手寫下祝福，放上天空。
行程更安排了品嘗米其林推薦餐廳《麟聚》及北平楊寶寶，讓地道的台式風味與頂級烤鴨，為旅程畫上完美句點。
阿里山森林風景區
賞櫻環島5天遊
團號：WTPT05SP
團費：$2,299起 (原價$2,499起)
提案2 浪漫櫻花在湖北 高鐵直到5天純玩
若覺得到日本賞櫻路程太遠，不妨把目光投向同樣擁有驚艷春色的湖北。季節限定的湖北櫻花高鐵團，將乘坐舒適高鐵深入武漢，全程更升級入住五星標準酒店，以五天時間走進詩意滿滿的春日風光，沉浸在櫻花、油菜花與水鄉之間，並保證純玩無購物。
行程先到訪武漢「東西湖鬱金香主題公園」，以鬱金香為賞花第一站，再到擁有萬畝油菜花海的「蔡甸消泗油菜花」，看看滿眼金黃，美不勝收的景色，最後當然少不了與日本弘前櫻花園及美國華盛頓櫻花園並稱為世界三大賞櫻勝地的「東湖櫻花園」，感受被上萬株櫻花包圍，粉色花海隨風搖曳，春意滿溢的春日壯觀。
季節限定~湖北~櫻花浪漫時 武漢國民一條街下午茶 武漢東湖櫻園~仙桃夢裡水鄉 賞花5天純玩高鐵團
團號：LUFF05SG
團費：$4,599起 (原價$4,899起)
提案3 雲南花樣6天純玩團 迷失在花海與山水秘境中
追求更具視覺衝擊力的花海體驗？新華旅遊帶大家深入雲南東部，探訪評為「中國最美五大峰林」之一的羅平油菜花海，再打卡熱劇《三生三世十里桃花》拍攝地，全程純玩，保證無購物與自費項目。限定2月24日至3月23日出發。
先到有「春城」之稱，四季如春，鮮花常開的昆明，沉醉於圓通山的櫻花中，再到國家級風景名勝區「普者黑」登青龍山，俯瞰普者黑村落全景及壯麗的喀斯特湖景，行程更包柳葉小舟遊船，可同時打卡熱劇《三生三世十里桃花》拍攝場地。其後再到金雞峰叢觀萬畝油菜花海，行程更重本包乘「金雞峰叢小火車」讓大家輕鬆穿梭於一望無際的金黃色油菜花田中，以最愜意的方式近距離感受這片世界級花海的震撼。
除賞花外，亦保證入住彌勒主街區的天然溫泉酒店，在遊覽後可以泡溫泉解除疲勞，晚上還能輕鬆逛夜市。
花樣雲南．【昆明 羅平 彌勒 普者黑 】
純玩6天團 (保證成團:3月3、6日)
團號：LKZD06SP
團費：$4,499起 (原價$4,999起)