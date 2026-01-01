Monchhichi陪大家過馬年！ 維港煙花嘉年華套票火熱登場

年初二維港煙花璀璨夜！Monchhichi陪大家一起熱熱鬧鬧迎新春！特別推出「維港嘉年華＋煙花盛宴」限定套票，讓大家和摯愛親友在歡樂氛圍中，欣賞震撼煙花，開啟好運馬年！

原價每位$1,099 起，套票內容超豐富，包括：維港嘉年華入場門票、10個遊戲金幣(盡情玩樂)、新年幸運福袋1份(內含Monchhichi限定禮品5件，包括主要有以下三款 : 電話手繩、咕𠱸及揮春，再自由配搭以下禮品兩款:鎖匙扣、地氈、小手帕、扭計骰、文件夾及風車，更會安排每一袋都有不同的禮品任何五款，總值 $499)及無酒精飲品＋精緻小食各乙份。