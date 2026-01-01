Monchhichi陪大家過馬年！ 維港煙花嘉年華套票火熱登場

年初二維港煙花璀璨夜！Monchhichi陪大家一起熱熱鬧鬧迎新春！特別推出「維港嘉年華＋煙花盛宴」限定套票，讓大家和摯愛親友在歡樂氛圍中，欣賞震撼煙花，開啟好運馬年！
原價每位$1,099 起，套票內容超豐富，包括：維港嘉年華入場門票、10個遊戲金幣(盡情玩樂)、新年幸運福袋1份(內含Monchhichi限定禮品5件，包括主要有以下三款 : 電話手繩、咕𠱸及揮春，再自由配搭以下禮品兩款:鎖匙扣、地氈、小手帕、扭計骰、文件夾及風車，更會安排每一袋都有不同的禮品任何五款，總值 $499)及無酒精飲品＋精緻小食各乙份。
經典時刻Monchhichi陪大家見證
一邊享用輕食、一邊與萌萌的Monchhichi打卡互動，再漫步至絕佳觀景位，沉浸於維港上空綻放的絢麗煙花中，這將是今年最難忘的年初二！
限定福袋，只送不賣！
福袋內含多款Monchhichi獨家新春禮品，充滿祝福寓意，帶回家收藏或送禮都開心！
日期：大年初二 (維港煙花匯演夜)
時間：2026年2月18日 (晚上18:00至21:30)
地點：中環6號碼頭天台維港嘉年華會場及煙花觀賞專區
售價：每位HK$1,099起
(數量有限，售完即止)