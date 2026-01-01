熱門搜尋:
出版：2026-Jan-30 04:00
更新：2026-Jan-30 04:00

港日過年大不同！ 解鎖三大新年差異

農曆新年長假期是外遊最佳時機，而日本向來是港人熱門目的地。不過兩地對新年的慶祝方式其實大有不同，氣氛或與預期迥異。以下就為大家拆解其中三大最有趣的不同之處，讓大家出遊前對當地認識多一點。

　

正月初一在哪一天？

港人熱烈慶祝的農曆正月初一，在西曆顯示上每年都有浮動，但日本新年則是西曆一月一日。因此，他們最莊重的迎新儀式、家庭團聚或神社初拜，全部都在西曆元旦前後。當我們在農曆新年間飛抵日本時，當地社會的新年模式早已結束，回復平常。若期待看到處處都是傳統慶典，可能會有點失望。不過取而代之的，是冬季減價尾聲的購物優惠，剛好可以在當地買件新衣過年。

日本新年

利是的紅白大戰

說到新年，當然少不了逗利是！香港的利是，是喜氣洋洋的紅色信封，然而，日本的壓歲錢御年玉「ポチ袋」卻常以素雅白色為正統。白色在日本文化中象徵純淨與神聖，與香港的利是顏色形成強烈對比。

安靜慶祝 熱鬧過年

兩地新年的核心雖同為家庭，但表達方式卻南轅北轍。香港新年十分熱鬧，全家外出逛花市、四處拜年逗利是、不絕於耳的恭喜聲，是一場熱情巡禮。日本正月則相對靜態，除夕夜靜靜共食跨年蕎麥麵、聆聽寺院一百零八下除夜鐘聲或元旦清晨享用預製的「御節料理」，其後再舉家前往神社進行肅穆的「初詣」。可見兩地氣氛上有很大差異！

不過無論身處何方，都祝大家展開一趟充滿驚喜的新年旅程！

