港日過年大不同！ 解鎖三大新年差異

農曆新年長假期是外遊最佳時機，而日本向來是港人熱門目的地。不過兩地對新年的慶祝方式其實大有不同，氣氛或與預期迥異。以下就為大家拆解其中三大最有趣的不同之處，讓大家出遊前對當地認識多一點。

正月初一在哪一天？

港人熱烈慶祝的農曆正月初一，在西曆顯示上每年都有浮動，但日本新年則是西曆一月一日。因此，他們最莊重的迎新儀式、家庭團聚或神社初拜，全部都在西曆元旦前後。當我們在農曆新年間飛抵日本時，當地社會的新年模式早已結束，回復平常。若期待看到處處都是傳統慶典，可能會有點失望。不過取而代之的，是冬季減價尾聲的購物優惠，剛好可以在當地買件新衣過年。