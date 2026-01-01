【送禮攻略】新年送禮要得體？ 健康賀年禮任你揀！

臨近農曆新年，不少人開始物色過年禮盒！余仁生即日起推出一系列新春限定優惠，包括買蟲草送足金、新春滿額減，以及滴雞精買二送一等，同時送出總值超過$4,200的禮品，為新一年帶來健康與富足！

極品蟲草皇

「足金賀歲 蟲草獻瑞」

買指定金額蟲草及膠囊

免費送足金冬蟲夏草 即日起至3月16日，余仁生會員凡於門市或網店購買野生冬蟲夏草(袋裝或盒裝)或野生冬蟲夏草膠囊，累積淨值達港幣$68,000，即可獲贈六福珠寶黃金冬蟲夏草一條(約1.4克)，價值港幣$3,000。限量100條，送完即止。

六福珠寶黃金冬蟲夏草

新春「滿額狂賞」消費愈多優惠愈多！ 新年入貨最講求着數！即日起至3月5日，購物滿港幣$400即減$30；滿港幣$5,000最高可減$500*。除了即減優惠，余仁生更加送總值超過港幣$4,200的新春禮品包。當中包括年年好紅棗(2両)、賀年揮春優惠劵組合、余仁生福祿滿載利是袋、原味滴雞精(1包)、靈芝酸棗糕6粒裝、水溶性環保袋、全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊(加強配方10粒)、特強清涼薄荷川貝枇杷膏(1條)、豐裕仁生購物車，以及余仁生聯乘Malabar Baby 紅白雙編毯子。

原味滴雞精10包裝 (新年限定版)

新年限定版滴雞精系列 買2送1 想送補身食品孝敬長輩，滴雞精絕對是穩陣之選！即日起至3月5日，滴雞精系列推出買二送一優惠(送價值較低之產品)，包括原味滴雞精(10包裝)、原味滴雞精(6包裝)及花旗參紅棗滴雞精(6包裝)，包裝亦有新春元素，不論自用或送禮都一樣討喜！