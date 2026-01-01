大掃除必備！ TGC推新春「全屋換新」優惠 人氣家電低至7折 最高慳$1600！

農曆新年前後，家家戶戶都忙於大掃除、添置新家電，寓意把舊氣掃走、迎來好運。TGC乘勢推出新春「全屋換新」優惠，多款人氣家電以低至7折發售，部分更可慳高達$1,600。而大部分家電更提供3年保養及24x7真人客服，由選購到售後都照顧周到，讓大家輕鬆為家居升級。

新春爐具組合$8,888入手 勁減$2,582 額外送$780禮遇！ 大掃除後想煮一頓熱騰騰的團年飯？TGC新春限定爐具組合由TURBO-i 700抽油煙機配搭TRTB62ST-G嵌入式煮食爐，以賀年價$8,888推出，入手即可節省高達$2,582。更額外附送$300好氣fun電子禮券及價值$480的抽油煙機標準安裝服務，是翻新廚房或新居入伙的吸引之選。

247公升雙門變頻雪櫃TTF2470 優惠價$3,090 大掃除時最常發現雪櫃空間不足或冷凍力變弱，是不少家庭最想換新的電器之一。TGC 247公升雙門變頻雪櫃TTF2470，以55厘米纖巧闊度提供實用容量，內籠冷藏、冷凍空間分布平均，日常備餐完全夠用。配備四星級冷凍能力，能保持食材長時間新鮮，尤其適合喜歡預先備菜或存放急凍食品的家庭。此外，左右門鉸可選擇的設計令擺位更具彈性，方便配合不同廚房格局，是高CP值入門雪櫃之選。

多功能抽濕機TDF140 優惠價$2,990 踏入農曆年後潮濕天氣漸多，回南天來襲時牆身冒水、地板濕黏、衣物難乾，抽濕機幾乎成為港人家中不可缺少的必備電器。TGC全新推出的TDF140多功能抽濕機，集抽濕、智能調節、送風及衣物乾燥四種模式於一身，可應付客廳、睡房或浴室的不同需要。機身加入負離子淨化與UV殺菌功能，有助改善空氣質素；同時配備石墨烯活性炭濾網，可抑制異味及過濾微塵，保持室內乾爽清新，對家中有小朋友、長者或寵物的家庭尤其適合。

前置式纖薄洗衣機TWM700S 優惠價$3,390 新年要換新裝，衣物亦要洗得乾淨企理才算真正迎新！TWM700S專為香港家居打造，470毫米薄身機身能輕鬆放入狹窄位置，同時保留7公斤容量，可一次處理一家大小的衣物。功能方面，提供蒸氣抗菌技術，可有效消滅細菌及致敏原，洗後衣物更柔軟清新；14種洗衣模式涵蓋不同布料需要，由日常衣物至冬季外套都能對應。洗衣途中如發現漏放衣物，更可中途加入，非常方便，是忙碌家庭的大掃除與日常必備家電。

多功能浴暖寶TTH2150

加購價$2,280(窗口式安裝半價) 農曆新年期間天氣最易轉冷，浴室濕冰冰洗澡更是折磨。TGC多功能浴暖寶TTH2150約8吋纖巧機身適合舊樓或小浴室安裝，啟動後暖風吹送迅速，能為浴室帶來舒適溫暖。浴暖寶亦配備石墨烯活性碳濾網與負離子淨化技術，有助去除異味、減少細菌滋生，使浴室更乾淨清爽。新春期間加購價為$2,280，更可享窗口式安裝半價（$240），以優惠價升級浴室體驗。

查詢詳情：2232 1000 網址：煤氣優質爐具產品