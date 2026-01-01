賀年禮要點選？ 三款精選新春糕點推介 拜年不再兩手空空！

拜年最講儀式感，尤其是探訪長輩或到朋友家作客，絕對不能兩手空空！無論到長輩家吃團年飯，還是到朋友家輕鬆小聚，一份有心思的糕點往往比昂貴禮物更能拉近距離。

【香港獨家發售】

馬年主題包裝添一點節日心思 為迎接馬年的到來，美心推出「御馬迎新烘焙禮盒」，以酒紅與金色作主調，盒面點綴奔馬剪紙圖案，拜年也顯得得體！禮盒內含24件小點心，包括黑白芝麻甜心酥、開心果曲奇及腰果曲奇三款口味。芝麻甜心酥香脆而不膩；開心果曲奇堅果香較突出；至於腰果曲奇則口感鬆化、味道柔和，適合一家大小一同享用。

御馬迎新烘焙禮盒 特價：$178 /盒*

金沙奶黃年糕

鹹蛋黃與奶黃 傳統同時帶點新意！ 賀年糕點總是無新意？美心今年有新搞作，將招牌奶黃月餅與傳統年糕結合。鹹蛋黃與奶黃的黃金比例，甜、鹹適中，奶黃質地細滑，但仍保留鹹蛋黃的輕微顆粒感，煎香後更為突出。糕身本身呈金黃色，寓意來年吉祥豐盛！ 金沙奶黃年糕（新產品）特價$138 /盒*；滙豐7折價$128.1 /盒^

鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕

清爽輕盈之選 保證一試愛上！ 如果希望選較清新的風味，不妨考慮鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕。東海堂推出全新日系風味蘿蔔糕，以鰹魚湯作基底，面層加上櫻花蝦，搭配清甜蘿蔔絲，味道比一般蘿蔔糕更鮮更輕，適合口味不太重的家庭。

鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕 特價$127 /個*；滙豐7折價$111.3 /個^

*特價優惠至2026年2月17日。 ^滙豐信用卡7折優惠由即日起至2026年2月11日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。 -御馬迎新烘焙禮盒禮券與產品現貨分期推出。