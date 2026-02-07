马年开跑旺全城！8大商场齐齐「马」力迎新春

北角汇．北角海滨「花见春之园」新春盛典

「花见春之园」新春主题装置即日起至3月12日于北角汇对出北角海滨花园登场，糅合传统雅韵与现代美学，日间繁花盛放，夜间化身璀璨灯海，配以维港景致，成为新春打卡热点。园区以粉红春花为主调，设有「花舞庭园」、「花语之亭」、「花舟迎春」及吉祥骏马装置。同期举办花雨派对、情人节花仙子巡游、财神派糖及醒狮汇演，并推出亲子、宠物活动及萌宠市集。The Point会员更可专享「春见花开购物节」，换领贺年礼品及高达$1,350礼券。

日期：即日起至3月12日 时间：上午10时至晚上10时（每晚5时亮灯） 地点：北角海滨花园户外新春主题装置 MOSTown 新港城中心x HANGYODON 风生「水」起花庭园

想过一个「鱼」乐无穷、风生「水」起的马年？即日起至3月3日，MOSTown新港城中心首度联乘人气Sanrio角色HANGYODON，打造新春主题装置「风生『水』起花庭园」。HANGYODON以和风新春造型亮相，设4大开运打卡区及2大互动玩乐区，包括「如鱼得水温泉风吕」、「鱼」意吉祥桥等，寓意新一年顺风顺水。L2天幕广场设期间限定店，发售10款独家新品及逾200款Sanrio新春商品。H．COINS会员凭指定即日电子货币消费，换领贺年套装及享多项消费礼遇。

日期：即日起至3月3日 时间：上午10时至晚上10时 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场 Mikiki x卓尔广场 新春呈献「柴运亨通过肥年」

喜迎丙午马年，新鸿基旗下新蒲岗Mikiki及屯门卓尔广场首度联乘台湾人气 IP《柴语录》，推出「柴运亨通过肥年」新春主题活动。两大商场化身充满「柴」气的贺年乐园，集结柴犬、哥基、猫咪及水豚等角色。Mikiki 打造「柴运亨通新春乐园」，设6大打卡及游戏区；卓尔广场则呈献「柴运亨通日式新年祭」，设2.3米巨型柴犬及4大和风打卡游戏区。两大商场更同步举办多场新春贺年DIY工作坊，The Point会员凭「即赚分」商户消费满指定金额，即可报名参加。

Mikiki 「柴运亨通新春乐园」 日期：即日至3月8日 时间：上午10时至晚上10时 地点：Mikiki 地下中庭B区 卓尔广场「柴运亨通日式新年祭」 日期：即日至3月8日 时间：上午10时至晚上10时 地点：卓尔广场地下中庭 MegaBox x SUNRISEPOP 「新春动漫祭」

今个新年，MegaBox联同动漫文化品牌SUNRISEPOP由即日至2月26日举办「新春动漫祭」，集结《胆大党》、《药师少女的独语》及《熏香花朵凛然绽放》3大人气动漫IP，打造多个主题打卡位，包括2.6米高贺年版高速婆婆达摩、1:1巨大化COIN BANK及角色打卡墙，场内设期间限定店，发售逾180款日本动漫周边及会场限定商品，并推出消费赠礼及Mega Club会员9折优惠，让粉丝轻松入手心头好！

日期：即日起至2月26日 时间：上午11时至晚上9时 地点：MegaBox G层中庭 MCP 新都城中心「MCP x Esther Bunny新春樱花铁道之旅」

甜美韩风登陆将军澳！即日起至3月3日，MCP新都城中心联同TOYZEROPLUS打造「MCP x Esther Bunny 新春樱花铁道之旅」，人气角色 Esther Bunny 及家族成员惊喜亮相。商场化身粉红樱花花海，设6大梦幻打卡位及互动游戏区，亦设全港首个Esther Bunny新春期间限定店，发售逾50款主题精品及首次登场新品，并举办心动见面会及韩系生活市集。H．COINS会员即日消费满HK$1,200，可换领限量主题利是袋及贺年礼遇。

日期：即日起至3月3日 时间：上午10时至晚上10时 地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场 life@KCC新春呈献「金马汤圆过肥年」

为了迎接马年到来，life@KCC由即日起至3月8日呈献「金马团圆过肥年」开运汤圆乐园，一众可爱汤圆小马进驻6大「金马汤圆开运区」，与大家甜蜜迎新春。life@KCC同步推出3大开运贺年消费礼遇，消费满额可换领限量红包袋及贺年、情人节礼品，一站式办年货。更举行3大金马迎福活动巡礼，包括beat VibeDay Night、马年贺岁醒狮巡游，以及金马开运市集，为新一年注入满满甜蜜与福气！

日期：即日起至3月8日 时间：上午10时至晚上10时 地点：葵涌life@KCC 3楼及空中花园Green@KCC D‧PARK x TAKARA TOMY新春冒险王国

马年奔腾，玩乐引擎全速启动！荃湾D‧PARK即日起至3月8日联乘日本玩具巨头TAKARA TOMY举办「新春冒险王国」，打造逾5,000平方呎互动新春乐园，齐集ANIA、TOMICA及PLARAIL三大玩具品牌，设八大玩乐体验，包括全港首个ANIA FPV等。特别举办「PLARAIL D．PARK站设计大赛」，以及TOMICA展览，展出逾200款珍藏经典与联名珍藏车仔。周末更有角色见面会及玩具快闪店。如心赏会员只要凭即日电子消费满指定金额，即可换领电子现金券回赠，消费愈多赏愈得多！

日期：即日起至2026年3月8日 时间：（星期一至五）中午12时至晚上8时；（星期六、日及公众假期）上午11时至晚上8时 地点：D·PARK L1中庭 荷里活广场 x Kayo Horaguchi「百花锦绣迎新春」

新岁将临，钻石山荷里活广场由即日起至3月3日，联乘日本人气设计师 Kayo Horaguchi推出「百花锦绣迎新春」，以粉彩花卉与动物插画打造5大打卡点及3大玩乐专区。当中5米高「万花迎福亭园」配以立体骏马装置，寓意马到功成、花开富贵。荷里活广场特别推出「消费家倍惊喜赏」，VIC会员于指定商户以电子货币单一消费满指定金额，并成功登记有效发票，可获得总值高达HK$2,500商户电子现金券组合！