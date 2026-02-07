旺气「马」不停！8大商场新春节目逐个数

围方「大围生活节2026」

马年将至，港铁商场围方「大围生活节2026」即日起至农历新年举行，以「风车艺赏」为主题，结合车公庙文化及小区特色，联同本地艺术设计单位打造六大风车打卡场景，包括中庭6米高「骏马」艺术装置、「风车光影幻海」、五大原创品牌共同设计的巨型风车，以及多面吉祥风车墙，祝愿来年风生水起。期间更设流年运程分享会、小区导赏团及消费奖赏，MTR Mobile用户可额外赚取8,888MTR分及领取高达HK$950电子优惠券，齐齐行大运迎新岁！

日期：即日起至3月11日 地点：围方L2、L3、L5 恒隆山顶广场「山聚一刻」

山顶广场将于2月7至8日举办「山聚一刻」小区文化盛会，以「在山顶的高度，遇上城市的温度」为主题，汇聚本地青年创业、音乐及艺术力量。活动设美食文创市集、广东歌DJ派对、Busking演出及展能艺术家带领的集体艺术创作，加上免费观景台饱览维港景色，定必留下难忘回忆。商场更联乘本地经典品牌「骆驼牌」打造怀旧互动艺术装置。hello会员更可免费换领「山聚一刻玩乐证」，内含总值HK$50恒隆电子优惠券及多项商户礼遇。

日期：2月7至8日 时间：上午11时至晚上7时 地点：山顶广场一楼中庭及三楼观景台 华懋集团 x Bao Ho「喵来福到开运祭」

丙午马年将至，华懋集团旗下8大商场首度联乘香港人气艺术家Bao Ho，即日起至3月1日推出「喵来福到开运祭」新春活动。一众可爱萌猫化身福运大使，惊喜现身如心广场及好运中心，设置7大贺年打卡热点，包括6米高巨型萌喵及10米巨型壁画。如心赏会员消费满指定金额，可参与电子求签、互动游戏及抽奖活动，有机会赢取高达HK$4,000商户现金券。同期更推出消费换领开运利是及电子现金券等礼遇，与大家一起共度新岁！

日期：即日起至3月1日 时间：中午12时至晚上9时 地点：如心广场一期及二期、好运中心L3中庭 东港城 x LeonLollipop「东港城新春骏乐园」

东港城 x LeonLollipop「东港城新春骏乐园」

送别灵蛇，喜迎骏马！将军澳东港城即日起至3月3日，联乘本地人气艺术家LeonLollipop打造「东港城新春骏乐园」，以8款全新可爱骏马角色为主角，带领市民畅游6大主题园区，包括骏马画廊、祈愿花园、收成田园及甜蜜果林等，体验农耕与互动游戏乐趣。The Point会员消费满额可换领入场及农耕体验券，化身都市小农夫，亲手收割、采果及制作甜品，把满满福气与甜蜜祝福带回家！

日期：即日起至3月3日 时间：上午10时至晚上10:00 地点：东港城1楼中庭 东荟城名店仓 x Calbee「『薯』来运到」

东荟城名店仓 x Calbee「『薯』来运到」

今个新春，东荟城名店仓首度联乘日本人气零食品牌Calbee，即日起至3月8日推出「『薯』来运到」新春主题活动，打造8大「脆」味打卡装置及互动体验，四大Calbee成员Jagabee Potta、薯片Pote、虾条河童虾家族和Jagarico长颈鹿惊喜亮相，并化身巨型贺年装置。大家更可参与「『薯』艺比拼」游戏及互动钓虾游戏，换领限定盲盒。CLUB CG会员满额消费，可换领新春利是套装及高达HK$950电子现金券，迎接好运满满的新一年。

日期：即日起至3月8日 时间：每日早上11时至晚上10时 地点：东荟城名店仓 恒隆商场Fashion Walk X Brunch Brother「BRUNCH」into the New Year潮玩新年

恒隆商场Fashion Walk X Brunch Brother「BRUNCH」into the New Year潮玩新年

恒隆地产旗下商场Fashion Walk联乘韩国人气文创角色Brunch Brother，推出「BRUNCH into the New Year潮玩新年」活动，即日起至2026年3月3日于铜锣湾登场。Brunch Brother角色们换上喜庆贺年新装，进驻百德新街及食街一带的六大新春主题打卡点。活动期间Fashion Walk更推出多款主题限定精品供换领，包括红包袋及毛茸袋款等；雅兰中心及荷李活商业中心更推出「hello New Year 新年有礼」，hello会员于指定商户消费满额，可尊享高达HK$490电子优惠券及餐饮奖赏，齐齐迎接马年！

日期：即日起至3月3日 西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日乐园》

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日乐园》

新鸿基地产旗下西沙GO PARK由即日起至3月1日举行《HAPPY GO ROUND 春日乐园》新春主题活动，打造6大行运打卡位，包括粉樱色「炫梦旋转木马」、寓意步步生花「桃花迎春步道」、首度亮相「缘转风车台」及多个人宠共融花卉装置。新春期间更举办新春市集、歌舞汇演及醒狮巡游，热闹迎马年。只要消费满指定金额，可换领「跃马GO迎新春红包袋套装」及参与「三重贺岁消费赏」，换取餐饮礼券及毛孩福袋，与亲友及爱宠共度新春佳节。

日期：即日起至3月1日 时间：早上10时至晚上10时 利园区「利园贺岁首映」

利园区贺岁大片即将上演！今个农历新年，利园区「利园贺岁首映」主题活动，以港产贺岁片及怀旧戏院文化为主题，打造充满港式情怀的新春体验。希慎广场化身怀旧电影世界，设8米高戏院门面、经典对白幕帘及多个打卡装置，并举办贺岁微电影放映、DJ派对及新春主题派对。利园一期设新春市集及「利舞台剧院」互动体验，利园二期推出一系列亲子工作坊，家长于Lee Gardens App凭指定会员积分即可换领「菲林糖果盒」，或报名参与狮头彩绘制作工作坊。利园区更有期间限定咖啡店、音乐演出及醒狮表演，共度不一样的本地情怀贺岁新春！