赤马新春 福运全城 香港过年年味爆棚 年初一花车巡游 剧透精彩时刻！

来香港过春节，年味最浓厚！大街小巷洋溢「福运全城」，节目拉好拉满！新正头想行大运？参加传统开运盛事、大年初一晚「国泰新春国际汇演之夜」！届时12辆花车将伴随16队中外表演团队，浩浩荡荡游遍整个尖沙咀闹市，准备好大家的出片C位，迎春接福。巡游后部分花车更首次移师至启德体育园展览，最绝的春节将驾临小区，福愿处处！

「开年 开运 开心」 焦点花车抢先睇 在中国传统文化里，马年代表力量、成功及积极向上。而为马年打响头炮的巡游汇演，适逢参与品牌为周年志庆，12辆瞩目花车更华丽且动感十足。如连续24年冠名赞助盛事的国泰航空，今年正好服务香港80载，其花车「国泰同心飞跃八十年」就展示了两款经典客机，穿梭象征过去与现在的时光隧道，连同机组人员穿上历代制服载歌载舞，象征与香港同行；而首次参与，刚好度过50岁生日的香港麦当劳，花车就采用八十年代沙田新城市广场分店的经典小火车造型设计，车身及车尾分别以「M 」标志及薯条装饰点缀，一众经典角色如汉堡神偷、小飞飞、滑嘟嘟等将沿途向大家拜年；至于迎接明年50周年的香港海洋公园，花车汇集海洋列车、缆车和摩天轮等标志性元素，当然少不了威威司令、大熊猫等动物大使向各位送上祝福。

中外表演齐聚派对 必看「中小学小非遗传承人」 花车设计令人目不暇给，当晚16队中国内地及国际表演团队同样精彩，当中13队更属首次来港演出，阵容鼎盛。亮点表演必数曾亮相央视春晚的中国普宁富美青年英歌队，联同被誉为「中小学小非遗传承人」的6岁英歌小女孩庄恩琪，带来国家级非物质遗产「中华战舞」。届时庄小朋友随着鼓槌翻飞、腾挪跳跃、英姿飒爽，功架十足。另外法国梦幻之马呈献巨型夜光马表演；意大利奇幻恐龙则带来高逾5米、身长达7米的巨型恐龙，并伙拍中国国术龙狮总会的夜光龙合作，呈现「双龙共舞」！

巡游路線

日期：2026年2月17日(星期二)大年初一

时间：20:00 – 21:45 (18:15预热派对开始)

巡游路线：香港文化中心广场 > 广东道 > 海防道 > 弥敦道 > 香港喜来登酒店

最佳打卡C位：海港城与新太阳广场一带的广东道 (Zone 3区)、重庆大厦一带弥敦道一段 (Zone 4区)

8花车初二起移师启德体育园展示 如果错过了花车表演，那怎么办？别怕！8辆特色花车将首度于启德体育园展出(2月18至26日)，年初二及年初三(2月18及19日)更会增设两个舞台，邀请多支参与汇演的中国内地及国际表演队伍即场献技，将新春气氛送给现场观众。