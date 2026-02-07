全网期待的重头戏 贺岁烟花汇演 年初二要上演啦！

香港过年年味浓度持续飙升！来港度岁必备节目，贺岁烟花汇演确定会在大年初二晚上8时在维多利亚港上空上演，活动历时23分钟，共发放烟花31,888枚。配合今年主题「马到功成耀香江」，大会精心安排了8幕令人难忘的篇章，当晚维港两岸幻化成极具视觉冲击的盛宴！

开幕：骏马启程 炮竹一声送走旧岁，15秒高密度的开幕烟花如同骏马冲出，瞬间点燃整个维港上空的热血节奏。礼花弹层层推进，营造万马奔腾的磅礴气势，突显马年昂然起步的力量，为整个烟花汇演揭开精彩的序幕。

第二幕：共庆新春 新年新气象，维港上空绽放「8」字型礼花弹与「金元宝」造型烟花，寓意财源广进。烟花如金雨洒满香江，祝愿全港市民在马年家肥屋润、丁财两旺，一同迎接新气象。

第三幕：跃马腾飞 「跃马腾飞」一幕把香港人熟悉的赛马场景搬上夜空，以「马蹄铁」造型礼花弹作高空追逐效果，营造万马奔腾、马蹄疾响的视觉节奏。低空追逐烟花与「W I N」 字样遥相呼应，象征马年旗开得胜，祝愿大家在事业、学业与人生赛道上全线报捷。

第四幕：和谐愿景 星光般的「游星」礼花弹缓缓划过维港上空，如同一匹匹奔向远方的和平之马，为世界注入爱与希望的力量。最后高空绽放「吉」字烟花，为马年的香港送上吉祥祝福，寓意我们这个城市生生不息，明天的世界更美好。

第五幕：春满香江 以春意盎然作主题，绿色系烟花在维港上空层层展开，彷佛马蹄踏过草原，唤醒一片新绿与生机。 间中绽放的「彩色小花」礼花弹，如百花在马年春风中竞相绽放，象征香港万象更新、机遇处处，春意满城。

第六幕：灵巧逐梦 在这一幕，维港化身成为马年庆典的空中舞池，「七彩变幻球」与多重圆形礼花弹如水晶球般在高空旋转跃动，带动热闹欢腾的节奏。绚丽光影好像追随逐梦奔跑的骏马，陪伴市民在新一年昂首向前、勇往直前，为理想不断冲刺。

第七幕：同创未来 以满天心形礼花弹展现市民对香港的深情，象征大家同心同德，在马年携手奔向更美好的明天。交错绽放的烟花寓意你我共同参与，各界携手合作共赢，一同为城市开拓新机遇、打造多姿多彩的未来。

终幕：马到功成 压轴一幕「马到功成」以澎湃的烟花将马年的汇演推到高潮，大型「锦冠」礼花弹在上空展开，营造礴气势。最后以「龙蛋」与高频率、大密度的连环烟花震撼夜空作结，祝愿祖国繁荣昌盛、香港人人心想事成，大家在新一年凯旋而归。