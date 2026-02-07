熱門搜尋:
出版：2026-Feb-07 07:30
更新：2026-Feb-07 07:30

谁说过年只能拜庙？ 这条路线年味浓到爆 上午开运下午追MOLLY

S8 4col 1a

「昂坪360．骏马跃动迎新春」在昂坪市集各处为宾客汇聚四方吉运！

adblk4

很多人来香港过年只想到黄大仙、车公庙，其实香港还有很多「又有年味又好拍照」的新春活动！今年年初四，如果想玩点不一样，可以试试这条路线，上午去昂坪开运，下午到山顶打卡，传统＋潮流一次满足。

第一站：昂坪360新年开运感直接拉满

过年想讨个好彩头，昂坪真的很适合！整个市集都换上新春布置，今年活动「昂坪360．骏马跃动迎新春」的主题是「马年」，到处都是喜气洋洋的红金色。最推荐两个打卡位：一个是五匹骏马的大型装置，寓意「五福临门」，很多人专门来这里拍新年第一张照片；另一个是巨型福袋，可以走进去跟金元宝合照，寓意财福环抱、金银满屋，还有「马到功成幸运轮」，随时转出财运、事业、爱情多重好运，让祝福迭加。

adblk5

值得一看，定必是年初一到初六的醒狮表演，锣鼓声一响，声声送旧年，还有财神驾临向大家拜年；年初五麦玲玲师傅还会来派开运小礼物，如果行程配合到，可以顺便沾沾喜气。

S8 4col 3a S8 4col 2a

著名风水大师麦玲玲到访

日期︰2026年2月21日（年初五）

时间︰上午11时

地点︰昂坪市集凉亭前

醒狮表演贺新岁

日期︰2026年2月17日至2月22日（年初一至初六）

时间︰中午12时半及下午3时半（年初一至初四、年初六）

           上午11时及下午3时半（年初五）

地点︰昂坪市集凉亭前

adblk6

S8 4col 1b

10周年 - 2016地球小星星设于山顶缆车中环总站入口处旁。

第二站：太平山顶 MOLLY 20周年可爱暴击

MOLLY 20周年活动把整个山顶变成大型生日派对，从山顶缆车站开始就能看到装置。一路走一路打卡，像是在看MOLLY成长展。即日起至3月31日，山顶缆车、凌霄阁及山顶广场携手POP MART打造「MOLLY寻星之旅：重返太平山顶」庆祝活动。第一个打卡位置在山顶缆车中环总站入口处，摆放10周年特别版的「地球小星星」，记录MOLLY的宇宙奇幻之旅。登上太平山顶后，粉丝随即可于摩天台428看见多个MOLLY装置，当中包括「14周年-2020喵星人之恋」、「MOLLY画家」、「8周年 -2014 MOLLY和独角兽 (原色版) 」和「5周年-2011致敬经典迷失的MOLLY M」，引领访客感受MOLLY的世界。另外，山顶道花园同时设有两大打卡位，分别是以「MOLLY 20TH」字样造型登场的排椅和MOLLY20周年主题的第四代山顶缆车打卡点。离开前，记得与凌霄阁1楼的巨型MOLLY皇冠合照。

adblk7

限定店入手MOLLY周边！

活动同时设有限定店，不妨趁机入手MOLLY周边商品。如果粉丝想为MOLLY送上生日祝福，亦可在凌霄阁的印章站自行领取「MOLLY星愿贺卡」，并于场内指定地点沿途收集印章，为MOLLY送上祝福。

S8 4col 4b S8 4col 2b S8 4col 3b S8 4col 5b
