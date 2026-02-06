馬年壓軸登場！ 8大商場齊齊「馬」住行好運

太古城中心 x 松與松《福運松林》 今個新春，太古城中心首度聯乘青年藝術家謝凸及其品牌「松與松」，於即日起至3月3日推出《福運松林》。以松樹為設計主題，結合標誌性松樹插畫、傳統盆栽文化及「新禪生活」理念，於商場打造8大打卡裝置，巧妙糅合吉祥寓意與當代藝術，帶來一趟由「迎福」、「聚財」到「求緣」的馬年開運旅程。太古城中心為LIVE+會員推出創新且具永續概念的新春體驗，包括與「松與松」獨家合作的「福滿松盆」利是封套裝；聯同社企「香公所」舉辦「松滿福氣」香薰包DIY體驗，讓大家把永續元素融入日常生活。

日期：即日起至3月3日 地點：太古城中心二樓中庭及中橋 時間：星期一至五 中午12時至晚上9時∣星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時

Mira Place桃花滿「緣」 踏入活力十足的馬年，尖沙咀Mira Place即日起至3月1日推出【桃花滿「緣」】，以馬年開運五部曲帶領市民祈願迎福。包括全港首個12米高「滿天福『緣』桃花樹」，逾3,888朵桃花盛放，還有浪漫粉紅燈海的「燈映．桃花林」、寓意提升人緣與姻緣「花蝶良緣橋」、象徵好運「桃氣花語開運風車」，以及可靜心許願「馬年祥雲雅座」。Mira Place同步推出新春禮遇，送出388萬M Points及逾50萬港元消費獎賞。下載Mi+ App參加「桃喜集印賞」即可競逐豐富獎品；會員可憑積分換領遊戲機會、指定利是封及加購賀年糕點。此外，Mira ARTvenue 亦已開放，常設大型「花之丘」打卡位及Moon Stage 表演舞台，讓新春更添藝術氣息。

日期：即日起至2026年3月1日 地點：Mira Place 1中庭 開放時間：上午10時至晚上10時

MOKO新世紀廣場【新春開運馬年企劃】 新春將至，MOKO新世紀廣場舉辦【新春開運馬年企劃】，首次聯同香港皇玥、上稀園等14間人氣手信店舉辦「香港手信節」，更邀請小紅書達人送出粉絲專屬優惠。MOKO新世紀廣場更同時推出四重新春消費禮遇，包括「新春賀年賞」消費滿額即送HK$200新春限定電子贈券及1小時免費泊車；「MOKO Highlight」精選品牌優惠，購物可賺高達HK$1,100回贈；「新春晚市回贈賞」指定時段用餐可享高達100%餐飲回贈；「滋味好戲 DOUBLE UP！」更帶來戲票買一送一優惠。

日期：即日起至2月28日 地點：MOKO新世紀廣場

YOHO系商場迎春賀歲 打卡．購物．消費賞驚喜 YOHO系商場於新春期間推出連串活動及專屬禮遇，為新一年注入好運！YOHO MALL I及II中庭設有【馬上開運新春市集】，集合逾40個本地人氣品牌，涵蓋賀年食品、年花花藝、文創及手作精品。同時，於I期更有設【SNOOPY新春福至期間限定店】，帶來多達300款會場限定及日本直送精品。場內亦同步舉行多項新春及情人節活動，包括本地品牌雲集的【PICK! Market】、精選珍品海味及禮盒【一田春饗好禮】、整作小物的【新春手作工坊】及「迎春賀歲 多重賞」禮遇。

【馬上開運新春市集及SNOOPY新春福至期間限定店】 日期：即日起至2月22日 時間：上午11時至晚上9時 市集：YOHO MALL I及 II 中庭期間限定店：1期中庭

iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園 又到農曆新年！尖沙咀iSQUARE國際廣場即日起至2026年3月8日，聯乘本地插畫品牌oh...little sweet打造【春日甜蜜樂園】。可愛軟糯角色進駐iSQUARE，打造三大「圓」美打卡區：地下iPIAZZA設5米高巨型團圓福袋「新春甜蜜花園」；3樓iFUNCTION打造寓意豐衣足食「招財開運大街」；大堂iEXHIBITION則化身「甜甜蜜蜜團子店」，祝願大家幸福圓滿。新春期間更推出「oh...little win即買必賞」，送出總值逾30萬港元獎。指定週末亦設新春市集及期間限定店，消費滿指定金額，更可獲插畫家現場親繪揮春。

日期：即日起至2026年3月8日 時間：上午10時30分至晚上10時30分 地點：iSQUARE地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

荃灣廣場 《光影花見．幸福小馬園》 荃灣廣場即日起至3月1日於L5空中樂園舉行《光影花見．幸福小馬園》，以「泡泡、光影、花見」為主題，讓大家感受馬年好運與喜慶氣氛！場內設有3大春日泡泡互動體驗及2大祈願打卡熱點，適合與親朋好友一同拍照留念。活動期間更可限量換領結合新春裝飾與實用性的「金馬花開．座枱揮春利是封」，為新一年增添好兆頭。同場亦設「一田新年．春饗好禮」及「開心果甜品x手作市集」，讓大家甜蜜迎接新春佳節。

日期：即日起至3月1日 地點：荃灣廣場L5空中樂園 時間：上午10時半至晚上10時

黃埔天地 【幸福緣定桃花園】 黃埔天地由即日起至3月8日呈獻【幸福緣定桃花園】，以逾388個繽紛花燈及璀璨燈飾，把黃埔號打造成4大浪漫打卡花海。5米高巨型桃花樹及彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」、由130個幻彩燈籠組成的光影燈海「晚燈絢海映流水」，以及德安街的「新春圖騰星滿路」，更是必影熱點！「漢文化節」更於2月7日至22日一連三星期於黃埔天地舉行，帶來「漢服潮著服裝設計大賽及匯演」、「楚河漢界．象棋擂台賽」、年宵市集及新春巡遊匯演等。

日期：即日起至3月8日 地點：黃埔天地黃埔號及德安街 亮燈時間：下午5時至晚上11時

沙田新城市廣場 【花開結緣．風生水起】 新城市廣場以四時之花為靈感，於1期3樓中庭打造【花開結緣．風生水起】。設有5大祈緣打卡園區，必去360度全景漫天飛花拍攝區打卡點，配搭3.5米高超巨型蘭花、祈緣風車及心型百花拱門。此外，商場首次推出以沙田地標為主題的「沙田四景．緣滿新春利是封」禮盒，4 款設計綜合沙田特色；同場亦備有「四時花開利是袋」及 DIY「福氣滾滾揮春」，祝願大家新一年花開結緣、福運滿載！