旺氣「馬」不停！ 8大商場新春節目逐個數

圍方「大圍生活節2026」 馬年將至，港鐵商場圍方「大圍生活節2026」即日起至農曆新年舉行，以「風車藝賞」為主題，結合車公廟文化及社區特色，聯同本地藝術設計單位打造六大風車打卡場景，包括中庭6米高「駿馬」藝術裝置、「風車光影幻海」、五大原創品牌共同設計的巨型風車，以及多面吉祥風車牆，祝願來年風生水起。期間更設流年運程分享會、社區導賞團及消費獎賞，MTR Mobile用戶可額外賺取8,888 MTR分及領取高達HK$950電子優惠券，齊齊行大運迎新歲！

日期：即日起至3月11 日 地點：圍方L2、L3、L5

恒隆山頂廣場 「山聚一刻」 山頂廣場將於2月7至8日舉辦「山聚一刻」社區文化盛會，以「在山頂的高度，遇上城市的溫度」為主題，匯聚本地青年創業、音樂及藝術力量。活動設美食文創市集、廣東歌DJ派對、Busking演出及展能藝術家帶領的集體藝術創作，加上免費觀景台飽覽維港景色，定必留下難忘回憶。商場更聯乘本地經典品牌「駱駝牌」打造懷舊互動藝術裝置。hello會員更可免費換領「山聚一刻玩樂證」，內含總值HK$50恒隆電子優惠券及多項商戶禮遇。

日期：2月7至8日 時間：上午11時至晚上7時 地點：山頂廣場一樓中庭及三樓觀景台

華懋集團 x Bao Ho 「喵來福到開運祭」 丙午馬年將至，華懋集團旗下8大商場首度聯乘香港人氣藝術家Bao Ho，即日起至3月1日推出「喵來福到開運祭」新春活動。一眾可愛萌貓化身福運大使，驚喜現身如心廣場及好運中心，設置7大賀年打卡熱點，包括6米高巨型萌喵及10米巨型壁畫。如心賞會員消費滿指定金額，可參與電子求籤、互動遊戲及抽獎活動，有機會贏取高達HK$4,000商戶現金券。同期更推出消費換領開運利是及電子現金券等禮遇，與大家一起共度新歲！

日期：即日起至3月1日 時間：中午12時至晚上9時 地點：如心廣場一期及二期、好運中心L3中庭

東港城 x LeonLollipop 「東港城新春駿樂園」 送別靈蛇，喜迎駿馬！將軍澳東港城即日起至3月3日，聯乘本地人氣藝術家LeonLollipop打造「東港城新春駿樂園」，以8款全新可愛駿馬角色為主角，帶領市民暢遊6大主題園區，包括駿馬畫廊、祈願花園、收成田園及甜蜜果林等，體驗農耕與互動遊戲樂趣。The Point會員消費滿額可換領入場及農耕體驗券，化身都市小農夫，親手收割、採果及製作甜品，把滿滿福氣與甜蜜祝福帶回家！

日期：即日起至3月3日 時間：上午10時至晚上10:00 地點：東港城1樓中庭

東薈城名店倉 x Calbee 「『薯』來運到」 今個新春，東薈城名店倉首度聯乘日本人氣零食品牌Calbee，即日起至3月8日推出「『薯』來運到」新春主題活動，打造8大「脆」味打卡裝置及互動體驗，四大Calbee成員Jagabee Potta、薯片Pote、蝦條河童蝦家族和Jagarico長頸鹿驚喜亮相，並化身巨型賀年裝置。大家更可參與「『薯』藝比拼」遊戲及互動釣蝦遊戲，換領限定盲盒。CLUB CG會員滿額消費，可換領新春利是套裝及高達HK$950電子現金券，迎接好運滿滿的新一年。

日期：即日起至3月8日 時間：每日早上11時至晚上10時 地點：東薈城名店倉

恒隆商場Fashion Walk X Brunch Brother 「BRUNCH」into the New Year潮玩新年 恒隆地產旗下商場Fashion Walk聯乘韓國人氣文創角色Brunch Brother，推出「BRUNCH into the New Year潮玩新年」活動，即日起至2026年3月3日於銅鑼灣登場。Brunch Brother角色們換上喜慶賀年新裝，進駐百德新街及食街一帶的六大新春主題打卡點。活動期間Fashion Walk更推出多款主題限定精品供換領，包括利是封及毛茸袋款等；雅蘭中心及荷里活商業中心更推出「hello New Year 新年有禮」，hello會員於指定商戶消費滿額，可尊享高達HK$490電子優惠券及餐飲獎賞，齊齊迎接馬年！

日期：即日起至3月3日

西沙GO PARK 《HAPPY GO ROUND 春日樂園》 新鴻基地產旗下西沙GO PARK由即日起至3月1日舉行《HAPPY GO ROUND春日樂園》新春主題活動，打造6大行運打卡位，包括粉櫻色「炫夢旋轉木馬」、寓意步步生花「桃花迎春步道」、首度亮相「緣轉風車台」及多個人寵共融花卉裝置。新春期間更舉辦新春市集、歌舞匯演及醒獅巡遊，熱鬧迎馬年。只要消費滿指定金額，可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」及參與「三重賀歲消費賞」，換取餐飲禮券及毛孩福袋，與親友及愛寵共度新春佳節。

日期：即日起至3月1日 時間：早上10時至晚上10時

利園區 「利園賀歲首映」 利園區賀歲大片即將上演！今個農曆新年，利園區「利園賀歲首映」主題活動，以港產賀歲片及懷舊戲院文化為主題，打造充滿港式情懷的新春體驗。希慎廣場化身懷舊電影世界，設8米高戲院門面、經典對白幕簾及多個打卡裝置，並舉辦賀歲微電影放映、DJ派對及新春主題派對。利園一期設新春市集及「利舞臺劇院」互動體驗，利園二期推出一系列親子工作坊，家長於Lee Gardens App憑指定會員積分即可換領「菲林糖果盒」，或報名參與獅頭彩繪製作工作坊。利園區更有期間限定咖啡店、音樂演出及醒獅表演，共度不一樣的本地情懷賀歲新春！