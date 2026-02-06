馬年開跑旺全城！ 8大商場齊齊「馬」力迎新春

北角匯．北角海濱「花見春之園」新春盛典 「花見春之園」新春主題裝置即日起至3月12日於北角匯對出北角海濱花園登場，糅合傳統雅韻與現代美學，日間繁花盛放，夜間化身璀璨燈海，配以維港景致，成為新春打卡熱點。園區以粉紅春花為主調，設有「花舞庭園」、「花語之亭」、「花舟迎春」及吉祥駿馬裝置。同期舉辦花雨派對、情人節花仙子巡遊、財神派糖及醒獅匯演，並推出親子、寵物活動及萌寵市集。The Point會員更可專享「春見花開購物節」，換領賀年禮品及高達$1,350禮券。

日期：即日起至3月12日 時間：上午10時至晚上10時（每晚5時亮燈） 地點：北角海濱花園戶外新春主題裝置

MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園 想過一個「魚」樂無窮、風生「水」起的馬年？即日起至3月3日，MOSTown新港城中心首度聯乘人氣Sanrio角色HANGYODON，打造新春主題裝置「風生『水』起花庭園」。HANGYODON以和風新春造型亮相，設4大開運打卡區及2大互動玩樂區，包括「如魚得水溫泉風呂」、「魚」意吉祥橋等，寓意新一年順風順水。L2天幕廣場設期間限定店，發售10款獨家新品及逾200款Sanrio新春商品。H．COINS會員憑指定即日電子貨幣消費，換領賀年套裝及享多項消費禮遇。

日期：即日起至3月3日 時間：上午10時至晚上10時 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

Mikiki x卓爾廣場 新春呈獻「柴運亨通過肥年」 喜迎丙午馬年，新鴻基旗下新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場首度聯乘台灣人氣 IP《柴語錄》，推出「柴運亨通過肥年」新春主題活動。兩大商場化身充滿「柴」氣的賀年樂園，集結柴犬、哥基、貓咪及水豚等角色。Mikiki打造「柴運亨通新春樂園」，設6大打卡及遊戲區；卓爾廣場則呈獻「柴運亨通日式新年祭」，設2.3米巨型柴犬及4大和風打卡遊戲區。兩大商場更同步舉辦多場新春賀年DIY工作坊，The Point會員憑「即賺分」商戶消費滿指定金額，即可報名參加。

Mikiki 「柴運亨通新春樂園」

日期：即日至3月8日

時間：上午10時至晚上10時

地點：Mikiki 地下中庭B區 卓爾廣場 「柴運亨通日式新年祭」

日期：即日至3月8日

時間：上午10時至晚上10時

地點：卓爾廣場地下中庭

MegaBox x SUNRISEPOP 「新春動漫祭」 今個新年，MegaBox聯同動漫文化品牌SUNRISEPOP由即日至2月26日舉辦「新春動漫祭」，集結《膽大黨》、《藥師少女的獨語》及《薰香花朵凜然綻放》3大人氣動漫IP，打造多個主題打卡位，包括2.6米高賀年版高速婆婆達摩、1:1巨大化COIN BANK及角色打卡牆，場內設期間限定店，發售逾180款日本動漫周邊及會場限定商品，並推出消費贈禮及Mega Club會員9折優惠，讓粉絲輕鬆入手心頭好！

日期：即日起至2月26日 時間：上午11時至晚上9時 地點：MegaBox G層中庭

MCP 新都城中心 「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」 甜美韓風登陸將軍澳！即日起至3月3日，MCP新都城中心聯同TOYZEROPLUS打造「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」，人氣角色Esther Bunny及家族成員驚喜亮相。商場化身粉紅櫻花花海，設6大夢幻打卡位及互動遊戲區，亦設全港首個Esther Bunny新春期間限定店，發售逾50款主題精品及首次登場新品，並舉辦心動見面會及韓系生活市集。H．COINS會員即日消費滿HK$1,200，可換領限量主題利是袋及賀年禮遇。

日期：即日起至3月3日 時間：上午10時至晚上10時 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

life@KCC新春呈獻「金馬湯圓過肥年」 為了迎接馬年到來，life@KCC由即日起至3月8日呈獻「金馬團圓過肥年」開運湯圓樂園，一眾可愛湯圓小馬進駐6大「金馬湯圓開運區」，與大家甜蜜迎新春。life@KCC同步推出3大開運賀年消費禮遇，消費滿額可換領限量利是封及賀年、情人節禮品，一站式辦年貨。更舉行3大金馬迎福活動巡禮，包括beat VibeDay Night、馬年賀歲醒獅巡遊，以及金馬開運市集，為新一年注入滿滿甜蜜與福氣！

日期：即日起至3月8日 時間：上午10時至晚上10 時 地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

D‧PARK x TAKARA TOMY 新春冒險王國 馬年奔騰，玩樂引擎全速啟動！荃灣D‧PARK即日起至3月8日聯乘日本玩具巨頭TAKARA TOMY舉辦「新春冒險王國」，打造逾5,000平方呎互動新春樂園，齊集ANIA、TOMICA及PLARAIL三大玩具品牌，設八大玩樂體驗，包括全港首個ANIA FPV等。特別舉辦「PLARAIL D．PARK站設計大賽」，以及TOMICA展覽，展出逾200款珍藏經典與聯名珍藏車仔。週末更有角色見面會及玩具快閃店。如心賞會員只要憑即日電子消費滿指定金額，即可換領電子現金券回贈，消費愈多賞愈得多！

日期：即日起至2026年3月8日 時間：(星期一至五)中午12時至晚上8時；(星期六、日及公眾假期)上午11時至晚上8時 地點：D·PARK L1中庭

荷里活廣場 x Kayo Horaguchi 「百花錦繡迎新春」 新歲將臨，鑽石山荷里活廣場由即日起至3月3日，聯乘日本人氣設計師Kayo Horaguchi推出「百花錦繡迎新春」，以粉彩花卉與動物插畫打造5大打卡點及3大玩樂專區。當中5米高「萬花迎福亭園」配以立體駿馬裝置，寓意馬到功成、花開富貴。荷里活廣場特別推出「消費家倍驚喜賞」，VIC會員於指定商戶以電子貨幣單一消費滿指定金額，並成功登記有效發票，可獲得總值高達HK$2,500商戶電子現金券組合！