2026「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」正式開鑼 小編整理必看攻略！

今日會展為何如此墟冚？原來是全港最大型荷花BB展正式開鑼了！由今日起一連3日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行，超過500個攤位，齊集多款BB及孕婦必買用品，包括嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至1折，場內更有大量實用免費禮品，以及新手爸媽湊B實習課及BB急救課，立即看小編為大家準備的入場前必看攻略啦！

牛欄媽媽會 送高質幼兒學習玩具 【換領攤位：U14-16】 懷孕至育有12個月寶寶的媽媽登記成為新會員，即送「牛欄牌 x HAPE 字母積木車」。

育有13至36個月寶寶的媽媽登記成為會員，即送「牛欄牌雙語識字卡」。

Aptamil入會送超實用二合一嬰兒背帶連腰凳 【換領攤位：A11】 凡於現場完成1:1專業營養諮詢後，孕媽媽：可領取二合一嬰兒背帶連腰凳及額外限量禮遇(價值$700)。人體工學座椅配合支撐腰帶，寶寶更舒適！ 育有6個月或以下寶寶的新手媽媽：可領取外出必備的便攜嬰兒單肩背帶及額外限量禮遇(價值$700)。 育有7個月至18個月寶寶的媽媽：可領取Aptamil 購物袋。

為新手媽媽及BB準備最好 HiPP喜寶於2月6日至8日將會在BB展同各位有機爸爸媽媽見面啦 ！展會期間可於HiPP喜寶BB展攤位(A07)，會場限定喜寶HMP有機奶粉(350g)試飲價$99/罐，優惠價$29必搶有機活泉水蘋果汁(3件裝)，為小朋友加固做好準備！新媽媽即場登記換領「HiPP抱抱熊造型包巾」及有機體驗館，數量有限，先到先得！

活得易益生菌 守護寶寶的健康 【展位：會展Hall 1A-D E03】 作為父母，最關心的就是寶寶的健康。活得易益生菌滴劑專為嬰幼兒而設，採用全球專利菌種，每5滴含一億活性洛德因乳酸桿菌DSM17938，通過281份臨床報告支持，能有效激活免疫系統，7天顯著減輕嬰幼兒腸絞痛，並有效改善嬰幼兒消化及排便問題。日本命力上年更推出全新產品「強腦藻油DHA」，採用全球最高濃度藻油配方，其吸收率更達到一般DHA的300%。特別適合兒童及嬰兒 、孕婦、哺乳媽媽、素食人士及對魚類過敏者。對學童則可支持大腦發育，提升學習效率。