巨型Monchhichi蒙奇奇现身中环 限时疯抢大年初二限定烟火套票！

因为Lisa@BLACKPINK带货而走红的Monchhichi蒙奇奇，今年也来到香港和大家一起欢度春节！这个外型像猴子，实际官方设定是小精灵的日本IP角色，已经超过50年历史，整个家族的成员都呆萌呆萌，可爱爆表。这次装扮成水手在中环6号码头登场，有摊位游戏、迷宫及水泡滑梯等设施，更特别加入光影元素，保证日夜也有不同体验！
8米巨型Monchhichi蒙奇奇公仔 夜间门票28元即可进场
整个嘉年华最瞩目的一定是一对高8米的巨型Monchhichi蒙奇奇公仔，水手服穿搭加上毛茸茸的触感，晚上更会有灯光效果，背对维港夜景，家人们谁懂这个画面的含金量呀！夜间乐园门票更低至港币28元，大小同价，傍晚6时至晚上10时整个维港夜景随便拍、怎拍怎出片！另外，主办方亦推出2人同行套票，港币200元不用，就可以获得全日门票2张和游戏代币20个。
大年初二蒙奇奇陪你看烟火．过马年！
今年大年初二的烟火汇演照样会在维港上演，不想早早的、呆呆的，在维港两旁与其他人一起争位子？和蒙奇奇一起看吧！主办方限时加推「维港烟花嘉年华套票」，套票包括：全日门票1张、游戏代币10个、新年幸运福袋，内含蒙奇奇限定礼品5件、无酒精饮品及精致小食各1份，单是蒙奇奇限定礼品已经总值港币499元！此套票只适用于2月18日大年初二傍晚6时至晚上10时场次，与蒙奇奇一起欣赏震撼爆表的烟火汇演，这个马年必定好运年年！
必玩6米救生圈彩虹滑梯
嘉年华内除了打卡位外，还有多项游戏，其中必定要玩的就是高6米的救生圈彩虹滑梯，非常刺激。
超吸晴Monchhichi蒙奇奇长洲包山
另外一个同样不能错过的就是约56坪(近2,000呎)的充气迷宫，隐藏着不同造型的Monchhichi蒙奇奇，更有一个Monchhichi蒙奇奇长洲包山挂满平安包！
人生四格+纪念银币
参加摊位游戏，有机会赢取限量的Monchhichi蒙奇奇礼品。嘉年华场内亦Monchhichi蒙奇奇限定精品，如春联、明信片、月历等，更可以拍摄拍立得及制作银币，记得一并带回家。