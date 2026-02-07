巨型Monchhichi蒙奇奇现身中环 限时疯抢大年初二限定烟火套票！

因为Lisa@BLACKPINK带货而走红的Monchhichi蒙奇奇，今年也来到香港和大家一起欢度春节！这个外型像猴子，实际官方设定是小精灵的日本IP角色，已经超过50年历史，整个家族的成员都呆萌呆萌，可爱爆表。这次装扮成水手在中环6号码头登场，有摊位游戏、迷宫及水泡滑梯等设施，更特别加入光影元素，保证日夜也有不同体验！

8米巨型Monchhichi蒙奇奇公仔 夜间门票28元即可进场

整个嘉年华最瞩目的一定是一对高8米的巨型Monchhichi蒙奇奇公仔，水手服穿搭加上毛茸茸的触感，晚上更会有灯光效果，背对维港夜景，家人们谁懂这个画面的含金量呀！夜间乐园门票更低至港币28元，大小同价，傍晚6时至晚上10时整个维港夜景随便拍、怎拍怎出片！另外，主办方亦推出2人同行套票，港币200元不用，就可以获得全日门票2张和游戏代币20个。