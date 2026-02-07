大年初三「赤口」怎么过？ 香港人必去沙田车公庙转好运！

家人们就算未去过沙田车公庙，想必也听过车公有多灵验！每年大年初三赤口日，不少香港人都会去沙田车公庙拜一拜。为甚么偏偏是大年初三？又为甚么是沙田车公庙？其实，这背后不只是迷信，而是流传了几百年的香港新年习俗。 Q1：为甚么年初三一定要去拜神祈福？ A：在传统民俗中，大年初三又被称为「赤口」。所谓赤口，意思是容易口角、生是非的一天，因此不适合拜年、探亲或聚会。为了避免重新一年由「是非」开始，很多人都会选择在这一天到庙宇拜神，祈求平安顺利，把不好的气场先化解掉。

在香港人心目中，初三不是「休息日」，而是「转运日」。与其待在家里，不如到庙宇走一圈，求个心安，也讨个好彩头，这也是为甚么每逢年初三，沙田车公庙总是人潮不断。沙田车公庙供奉的是「车公」，又称车大元帅。相传他是南宋时期的一位将领，具备镇煞、驱邪、保平安的力量。据说在数百年前，新界一带曾出现瘟疫，当地村民迎请车公神像坐镇，疫症最终平息，村民便兴建庙宇供奉至今。

Q2：为甚么这么多人一定要来车公庙？ A：车公庙之所以香火鼎盛，除了历史悠久，更多的是多年来累积的口碑。香港人普遍相信，车公特别灵验于「转运、化小人、保平安」，而庙内最具代表性的「转风车」仪式，更成为每年新闻画面中的指定动作。不少人会笑说：「新一年顺不顺，就看初三有没有来转风车。」即使平日未必特别拜神，到了这一天，也愿意来走一趟，为新一年讨个好开始。

Q3：初次拜访车公庙，哪些事一定要做？ A：来到车公庙，最不可错过的，就是转动象征转运的铜风车。转动时一般以顺时针方向为主，寓意把过去一年的不顺与霉运转走，同时迎接新的好运与机会。转风车时不需要出声许愿，在心里默默祈求即可。 之后可以上香参拜车公神像，向他禀告姓名与来意，祈求新一年身体健康、工作顺利或家庭平安。整个过程毋须复杂，心诚比形式更重要。有些人亦会选择抽签了解运势，是否解签则完全看个人意愿，不需勉强。

Q4：拜车公庙时要注意甚么？ A：虽然气氛热闹，但始终是宗教场所，进庙时记得保持安静，穿着得体，避免大声喧哗或过度拍摄。转风车时切记不要逆时针转动，也不需要与他人比较香的数量或尺寸。 Q5：怎么去沙田车公庙？交通其实很方便 A：不少内地旅客会担心沙田距离市区较远，其实前往车公庙一点也不困难。最推荐的方式是乘搭港铁屯马线，在「车公庙站」下车，从B出口离开，步行约5分钟即可抵达。如果从尖沙咀或中环出发，整体车程大约40分钟左右。