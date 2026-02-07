在港迪 迎新春 童心开启梦幻一整年

过年啦！过年啦！又到了全家总动员出动、热热闹闹迎新春的时候。说到过年，除了吃团圆饭、拜年收利是，更要带上家人孩子，找个好玩又喜庆的地方一起过节！既要可拍照打卡，又要玩得尽兴，就去N刷多少遍都不够的港迪过新春啦！今年马年，港迪特别有年味，不仅把园区布置得红红火火，还推出了一系的新春活动，让大家与挚爱亲友「马上有福」，开心过新年！

不只是乐园 更是团圆福地 踏入2026年马年，港迪早已换上新春装扮。一进乐园，就能看到小镇广场中央高高挂起的米奇红灯笼，设计还融入了《反斗奇兵》里的小马红心元素，活泼又吉祥，绝对是拍全家福的绝佳背景！园区处处是新年装饰，喜庆音乐响个不停，来感受浓浓的年节气氛吧。

过年最开心的莫过于和亲朋好友一起热闹。港迪特别安排了许多迪斯尼朋友换上贺年服饰，各和大家互动拜年。高飞化身财神联同米奇与好友在美国小镇大街向大家送上祝福。

开运福袋 一举开出全年福气加码 港迪今年还推出「迪斯尼新年开运福袋」，每个售价港币488元，内附随机一款独家限定骑马接福系列毛公仔（Gelatoni、StellaLou或LinaBell），以及20周年收藏卡、贺岁糕饼礼盒等，总价值超过港币1,000元，马年第一个惊喜福气在这开始！

过年了 要大饱口福 说到新年，食的一定不可以马虎！港迪与酒店餐厅都推出了多款寓意吉祥的新春菜式与甜品。户外小食亭有造型可爱的Duffy与好友海绵蛋糕，酒店餐厅则提供金桔白朱古力蛋糕、锦鲤芒果蛋糕等特制甜品，好看好吃又好拍，更寓意「甜蜜开局」，港迪你真的不要太会哦！