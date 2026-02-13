新年唔一定要戒口 識揀方法一樣可以控制體重！

踏入新一年，很多人第一個煩惱未必是工作，而是體重。新年飯局一餐接一餐，日日都是盆菜、年糕、煎堆，再加上拜年應酬頻密，很容易在不知不覺間吃多了。有人未到初七，已經開始擔心「條褲開始緊」；亦有人索性放下戒心，安慰自己「過完年先算」。

事實上，肥胖並非單靠節日飲食造成，但新年確實是一個容易打亂生活節奏的時段。作息不定、活動量減少，加上高油高鈉飲食，身體更容易出現積滯、代謝變慢等情況。若一味用「捱」來對抗，往往只會增加壓力，甚至適得其反。與其逼自己戒口，不如重新思考飲食與生活習慣，反而更實際。