新年唔一定要戒口 識揀方法一樣可以控制體重！

踏入新一年，很多人第一個煩惱未必是工作，而是體重。新年飯局一餐接一餐，日日都是盆菜、年糕、煎堆，再加上拜年應酬頻密，很容易在不知不覺間吃多了。有人未到初七，已經開始擔心「條褲開始緊」；亦有人索性放下戒心，安慰自己「過完年先算」。
事實上，肥胖並非單靠節日飲食造成，但新年確實是一個容易打亂生活節奏的時段。作息不定、活動量減少，加上高油高鈉飲食，身體更容易出現積滯、代謝變慢等情況。若一味用「捱」來對抗，往往只會增加壓力，甚至適得其反。與其逼自己戒口，不如重新思考飲食與生活習慣，反而更實際。
破解減肥茶迷思：
飲品只能輔助 不能快速掉磅
不少人一到節日後，便急於尋找「快速回復」的方法，市面上標榜「清腸、排毒、快速減磅」的減肥茶亦因此大受歡迎。不過，部分產品主要靠利尿或刺激腸道，短時間內體重下降，其實多數只是水分流失，並非真正減脂，長遠更可能影響腸胃健康。若希望以飲品作輔助，新年期間可選擇性質較溫和、以減膩和促進代謝為主的茶類：
‧綠茶或烏龍茶
含有茶多酚及小量咖啡因，有助提升代謝。於進食較油膩的餐後飲用，可減少滯膩感，但腸胃較弱人士應避免空肚飲
‧普洱茶
常被用作幫助消化，對應付節日期間的重口味飲食較為合適。雖然未必有直接「減肥」效果，但有助避免積滯，讓身體狀態回復輕鬆。
每日郁一郁已經有分別
除了吃多，新年另一個常見問題是「坐多郁少」。不少人假期長時間留在家中，活動量大減，其實對體重管理影響甚大。
‧快步行
拜年或外出時，不妨提早一兩個站下車，再步行前往目的地；行年宵或商場時稍為加快步伐，每日累積活動20至30分鐘，已綞算是有效運動。
‧居家伸展或原地踏步
看電視、等煮食的空檔做簡單伸展，或原地踏步數分鐘，多次累積，同樣有助促進血液循環，特別適合假期較忙、難以安排正式運動的人。
