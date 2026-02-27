玩轉湘西秘境！湖南芙蓉鎮畢茲卡狂歡邀大家過復活節 邂逅鳳凰古城的浪漫

湖南景致獨具特色，匯聚震撼自然奇觀與濃郁古鎮風情–張家界峰林秘境、鳳凰古城人文韻味、芙蓉鎮瀑布古村，皆是經典必遊之選。這裏三千奇峰拔地而起，八百秀水蜿蜒流淌，一步一景皆讓人驚歎，置身其境，盡享自然奇觀帶來的視覺震撼，開啟一場難忘的仙境之旅。

廣東旅遊特別推出復活節「畢茲卡狂歡」主題活動，高鐵純玩5天之旅！

「畢茲卡狂歡」是土家族最具特色的民俗狂歡慶典，亦是土家文化中極具代表性的集體慶祝活動。景區特別策劃【花開芙蓉．民俗篝火狂歡夜】，集《花開芙蓉》大型實景演出、熱鬧篝火盛會、土家擺手舞互動於一體，沉浸式感受地道湘西風情。誠邀各位蒞臨體驗，共赴一場熱情澎湃的土家民俗盛宴！