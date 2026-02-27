立山黑部雪壁限定 賞花．嘗美食．泡溫泉 豪歎純玩七天團

每年春季限定開放的立山黑部雪壁，一直是不少旅客的心願清單。高達二十米的純白雪牆形成壯觀通道，只有在特定時節才能近距離欣賞。味力之旅今季推出七天純玩團，安排以六種交通工具橫跨日本屋脊，完整走過雪之大谷的經典路段。

雪壁限定美景 短暫卻經典

立山黑部的魅力，在於它的罕見與季節性，是旅人最期待的季節景致。高達二十米的雪牆在山脈之間形成純白通道，只有在短暫時期才能近距離欣賞。味力之旅今次以六種交通工具帶旅客跨越日本屋脊，走進雪之大谷，親歷其震撼與壯闊。