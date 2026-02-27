立山黑部雪壁限定 賞花．嘗美食．泡溫泉 豪歎純玩七天團

每年春季限定開放的立山黑部雪壁，一直是不少旅客的心願清單。高達二十米的純白雪牆形成壯觀通道，只有在特定時節才能近距離欣賞。味力之旅今季推出七天純玩團，安排以六種交通工具橫跨日本屋脊，完整走過雪之大谷的經典路段。
雪壁限定美景 短暫卻經典
走進日本屋脊 春季花景．富士山．湖景同框
除了觀賞雪景，行程更一路橫跨關東與中部，從上高地的大正池、河童橋等靜謐自然景色，到白川鄉合掌村的傳統聚落，再延伸至小布施町、善光寺及輕井澤等地，路線以地理順序鋪排，節奏清晰。配合春季出發日子，團隊亦安排前往足立花卉公園欣賞紫藤花廊，並走訪河口湖與山中湖，在天氣許可下同時捕捉富士山、湖面倒影與季節花卉，同框畫面層次豐富，是攝影迷每年必追的景點。
味力之旅
牌照號碼：353465
團號：SJW07
全包價團費：港幣$13,998起
出發日期：4月19、21、22及26日(只辦4團)
電話報名：2771 8666
WhatsApp：6738 7669