長江三峽櫻花季 登上6星郵輪阿波羅號 一次看盡三峽風景

復活節出遊怕遇上人潮？不如換個方式，把節奏放慢，用郵輪方式細看長江三峽的春日風光！由深圳出發，乘高鐵到岳陽，再一路沿江而上，不但能盡覽峽谷宏偉地貌，行程亦特別配合花季安排賞花站點。櫻花、海棠、山茶、桃花隨氣候次第綻放，包括浪漫櫻花道、植物園的繽紛花海等，定能拍下春日色彩。
住入江景之中 把三峽風光當成房間背景
這趟航程的靈魂在於「躺在三峽」中！新型豪華郵輪主打江景露台房，房內即可眺望峽谷山巒；夜幕低垂時，江面倒影緩緩流動，連安靜都有層次。船上空間寬敞，觀景甲板、餐廳到表演區一應俱全，即使整天不下船，也能被風景與節奏包圍。對不想舟車奔波的人來說，郵輪旅遊絕對是嶄新的體驗！
國家5A級三峽大壩風景區
郵輪穿過瞿塘峽、巫峽等經典河段，峭壁時緊時疏，航道角度一變，景致便再換一幅。旅途中亦會遠望神女峰等標誌性地貌，不需長途步行也能感受三峽磅礴。沿岸靠岸行程穿插古城與古寨，為風景加添歷史脈絡。
打卡輕軌穿樓一刻
進入重慶後，節奏由江上慢旅轉為城市探索。最具代表性的莫過於輕軌穿樓，親眼見到那一刻，才真正明白那不是刻意營造的噱頭，而是山城居民的日常。其後走訪老街與夜景地標，城市高低起伏的線條與先前峽谷的地貌形成鮮明對照。
關鍵旅遊
牌照號碼：354280
團號：KL-SXAA06D
團費：港幣$4,999(成人)/港幣$3,999(小童)
出發日期：4月3日(僅辦一期)
報名熱線：2320 3333
WhatsApp：6213 4243