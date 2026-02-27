長江三峽櫻花季 登上6星郵輪阿波羅號 一次看盡三峽風景

復活節出遊怕遇上人潮？不如換個方式，把節奏放慢，用郵輪方式細看長江三峽的春日風光！由深圳出發，乘高鐵到岳陽，再一路沿江而上，不但能盡覽峽谷宏偉地貌，行程亦特別配合花季安排賞花站點。櫻花、海棠、山茶、桃花隨氣候次第綻放，包括浪漫櫻花道、植物園的繽紛花海等，定能拍下春日色彩。

住入江景之中 把三峽風光當成房間背景

這趟航程的靈魂在於「躺在三峽」中！新型豪華郵輪主打江景露台房，房內即可眺望峽谷山巒；夜幕低垂時，江面倒影緩緩流動，連安靜都有層次。船上空間寬敞，觀景甲板、餐廳到表演區一應俱全，即使整天不下船，也能被風景與節奏包圍。對不想舟車奔波的人來說，郵輪旅遊絕對是嶄新的體驗！