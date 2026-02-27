走進濱海城市 釜山．金海五日賞櫻探古之旅

釜山向來以海景見稱，是不少香港旅客的春日必到之選！德威航空將於3月30日起開辦香港直航釜山航班，令大家飛釜山更方便快捷。香港中國旅行社更準備了「釜山．金海5天團」，帶大家漫步著名的絕影海岸散步路，海風吹拂下感受最純粹的寧靜；乘坐海雲台BLUE LINE PARK海洋列車，欣賞綿延海岸線。藍天與海浪在車窗外連成一片，讓人完全沉浸於釜山美麗景色。
走近伽耶王國 以五感體驗古今文化
大家可體驗射箭、陶器製作和古代服飾，像穿越回二千年前的加耶時代。行程亦安排欣賞THE PAINTERS塗鴉秀，以光影與動作呈現伽耶傳說，將歷史與現代藝術完美結合的特色表演。沿洛東江而行的鐵路自行車亦是不少人難忘的亮點，邊踏邊賞河岸美景，既寫意又放鬆。
春日限定櫻花景致 一秒走進粉紅花海
若於3月尾至4月上旬出發，更會特別增遊兩大賞櫻熱點。冬柏站櫻花路以海景與粉紅花瓣交織而成，浪漫指數極高；龍頭山公園則能同時欣賞花海與市景，是春季備受旅客喜愛的打卡地點。櫻花在短短數星期綻放，錯過了需要再等一年！
香港中國旅行社
牌照號碼：351522
團號：VKUC
團費：港幣$2,399起
早鳥優惠：港幣$2,199起
復活節出發：3月31日，4月1、4、6、7、8、11、13、14、15、18、20、21、22、25、27、28、29日
報團及查詢熱線：3859 4800