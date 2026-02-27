走進濱海城市 釜山．金海五日賞櫻探古之旅

釜山向來以海景見稱，是不少香港旅客的春日必到之選！德威航空將於3月30日起開辦香港直航釜山航班，令大家飛釜山更方便快捷。香港中國旅行社更準備了「釜山．金海5天團」，帶大家漫步著名的絕影海岸散步路，海風吹拂下感受最純粹的寧靜；乘坐海雲台BLUE LINE PARK海洋列車，欣賞綿延海岸線。藍天與海浪在車窗外連成一片，讓人完全沉浸於釜山美麗景色。

走近伽耶王國 以五感體驗古今文化

大家可體驗射箭、陶器製作和古代服飾，像穿越回二千年前的加耶時代。行程亦安排欣賞THE PAINTERS塗鴉秀，以光影與動作呈現伽耶傳說，將歷史與現代藝術完美結合的特色表演。沿洛東江而行的鐵路自行車亦是不少人難忘的亮點，邊踏邊賞河岸美景，既寫意又放鬆。