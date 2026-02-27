穿越北疆最美風景線 走遍喀納斯禾木村賽裡木湖 一次收錄雪山湖泊雅丹地貌

近年新疆成為不少港人心目中的長線熱選，壯闊自然景觀加上濃厚民族風情，四季皆有看頭。新華旅遊推出的北疆8/11/12天純玩團，以喀納斯、禾木村及賽裡木湖為核心，串連多條被譽為新疆最美的景觀大道，讓大家一次細味北疆之美。

穿越沙漠與雪山 感慨北疆地貌變化

由烏魯木齊啟程，乘坐全新VIP 1+1或2+1豪華商務旅遊巴，沿途穿越S21沙漠公路，欣賞壯闊的雅丹地貌，包括海上魔鬼城及烏倫古湖。其後前往阿勒泰，再轉進入2025年重新開放的「阿爾泰—禾木公路」，沿途景色從荒漠逐漸過渡到森林與雪峰，層次分明，讓大家充分感受北疆從荒原到高山的劇烈變化。