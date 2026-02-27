穿越北疆最美風景線 走遍喀納斯禾木村賽裡木湖 一次收錄雪山湖泊雅丹地貌

近年新疆成為不少港人心目中的長線熱選，壯闊自然景觀加上濃厚民族風情，四季皆有看頭。新華旅遊推出的北疆8/11/12天純玩團，以喀納斯、禾木村及賽裡木湖為核心，串連多條被譽為新疆最美的景觀大道，讓大家一次細味北疆之美。
穿越沙漠與雪山 感慨北疆地貌變化
由烏魯木齊啟程，乘坐全新VIP 1+1或2+1豪華商務旅遊巴，沿途穿越S21沙漠公路，欣賞壯闊的雅丹地貌，包括海上魔鬼城及烏倫古湖。其後前往阿勒泰，再轉進入2025年重新開放的「阿爾泰—禾木公路」，沿途景色從荒漠逐漸過渡到森林與雪峰，層次分明，讓大家充分感受北疆從荒原到高山的劇烈變化。
重本安排住宿禾木村 走進圖瓦人原始木屋聚落
抵達禾木後，大家須換乘景區車才能進入村落深處。行程特別安排入住圖瓦人原始木屋，讓人置身遠離城市的靜謐環境，感受山谷中的慢生活。翌日乘索道登上「禾木雲霧峰」(海拔約2,880米)，高處可遠眺阿爾泰雪山群，更能看見中、俄、蒙、哈四國交界的遼闊視野。其後前往哈登觀景台，俯瞰禾木村落的河谷與木屋聚落，構成北疆最具代表性的風景之一。
喀納斯湖與地質奇觀 一次走遍北疆代表性自然景點
離開禾木後，便帶大家轉往喀納斯風景區。採用景區VIP包車方式，依次走訪臥龍灣、月亮灣、神仙灣及喀納斯湖畔，減少等候時間。登上觀魚亭後，湖面在陽光下呈現變幻藍綠色調，夢幻而靜謐。午後再前往地質奇觀「五彩灘風景區」，因河岸岩層被風蝕成多重色彩，日落時分更顯迷人。晚上入住布爾津，可漫步河堤夜市，體驗邊城風情。翌日走訪著名的「烏爾禾世界魔鬼城」，風蝕雅丹地貌如迷宮般延伸，夕陽照射時呈現厚重光影。
高原湖泊收官 賽裡木湖花海與湖光山色
行程最後一站，來到被譽為「大西洋最後一滴眼淚」賽里木湖。湖水湛藍透明，四周由草原與雪山環抱，若天氣合適，可見漫山野花，形成如油畫般的景致。團隊亦安排航拍紀錄，讓旅客帶走專屬影像。季節限定團則額外安排前往薰衣草觀光園，紫色花海與北疆草原相映成趣。之後乘坐城際列車返回烏魯木齊，安排遊覽國際大巴札，並以貴賓歡送宴為旅程作結。
