直闖瑪拉河核心區 非洲12天生態路線 近距離看動物大遷徙

非洲一直是不少旅遊愛好者心中的「必到之地」！每年動物大遷徙期間，角馬與斑馬沿著草原水源線移動，形成規模龐大的群集畫面，是不少旅遊與攝影愛好者專程前往的拍攝勝地。新華旅遊推出12天非洲深度路線，帶大家由南非走到贊比亞及津巴布韋瀑布區；再北上肯尼亞，正好把草原、河流、瀑布與保育景點串成一條觀察型旅程，讓大家用最直接的方式目睹非洲的自然面貌。
人一生必看一次動物大遷徙
瑪莎瑪拉與坦桑尼亞賽倫蓋蒂草原相連，每年7月至9月，大批角馬與斑馬會穿越瑪拉河，形成具規模的遷徙畫面。新華旅遊精心安排，從南非約翰尼斯堡進、津巴布韋、贊比亞、東非肯尼亞出，行程暢順舒適，全程毋須出示黃熱針紙。為節省交通時間，特別安排小型飛機往返奈瓦沙湖與瑪莎瑪拉。大家將於園內連住三晚Ashnil Mara Camp，帳篷式設計貼近草原環境，是觀察野生動物的理想據點，並安排乘坐7座位Land Cruiser吉普車，確保有寬闊的空間。行程亦加入草原日落品酒，整個行程體驗感十足！
追尋非洲生命脈動
維多利亞瀑布跨越贊比亞與津巴布韋，瀑布寬約1.7公里，高約108米，是世界大型瀑布之一。行程安排大家從兩側觀瀑，親身體驗瀑布的磅礴氣勢。大家亦將會乘坐贊比西河日落船遊，沿河看河馬、鱷魚及雀鳥等野生動物，於晚上享用非洲傳統歌舞燒烤晚宴。
進入肯尼亞後，行程先帶大家走訪咖啡莊園，了解阿拉比卡咖啡從栽種至烘焙的過程。其後前往甜水自然保護區，此地可遠眺肯尼亞山，是黑白犀牛的重要棲息地，並設有全肯尼亞唯一的黑猩猩庇護所，由專人講解相關保育工作。導遊亦會按當日火烈鳥分布狀況，安排前往納庫魯湖或艾爾曼泰塔湖。納庫魯湖以紅鶴群聚聞名，大片粉紅色湖面是當地特色景象，亦有機會見到白犀牛活動。
走訪經典文學故地 與長頸鹿共享最後的非洲時光
離開瑪莎瑪拉後，再乘搭小型飛機返回奈羅比。帶大家走訪凱倫布里森博物館，認識《走出非洲》作者的生活背景。其後前往長頸鹿保育中心，大家可近距離餵飼瀕危的羅氏長頸鹿，了解保育工作流程。
新華旅遊
牌照號碼：350196
團號：FMVN12TP(經濟艙)、FMVN12TB(商務艙)
團費：港幣$119,999起
出發日期：8月17日(只辦一團)
查詢及報名：2722 2888