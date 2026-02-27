直闖瑪拉河核心區 非洲12天生態路線 近距離看動物大遷徙

非洲一直是不少旅遊愛好者心中的「必到之地」！每年動物大遷徙期間，角馬與斑馬沿著草原水源線移動，形成規模龐大的群集畫面，是不少旅遊與攝影愛好者專程前往的拍攝勝地。新華旅遊推出12天非洲深度路線，帶大家由南非走到贊比亞及津巴布韋瀑布區；再北上肯尼亞，正好把草原、河流、瀑布與保育景點串成一條觀察型旅程，讓大家用最直接的方式目睹非洲的自然面貌。

人一生必看一次動物大遷徙

瑪莎瑪拉與坦桑尼亞賽倫蓋蒂草原相連，每年7月至9月，大批角馬與斑馬會穿越瑪拉河，形成具規模的遷徙畫面。新華旅遊精心安排，從南非約翰尼斯堡進、津巴布韋、贊比亞、東非肯尼亞出，行程暢順舒適，全程毋須出示黃熱針紙。為節省交通時間，特別安排小型飛機往返奈瓦沙湖與瑪莎瑪拉。大家將於園內連住三晚Ashnil Mara Camp，帳篷式設計貼近草原環境，是觀察野生動物的理想據點，並安排乘坐7座位Land Cruiser吉普車，確保有寬闊的空間。行程亦加入草原日落品酒，整個行程體驗感十足！