想食盡釜山地道美味？ 6天遊遍海岸與人氣美食店

釜山一向予人休閒、度假的印象，永安推出的「釜山地道韓食六天之旅」結合海岸景致、人氣景點與多間推介餐廳，讓旅客以輕鬆節奏體驗城市真本色。全程入住釜山四鑽酒店，毋須轉酒店，行程更自在舒適。
汗蒸幕暖身暖心 傳統市場直擊釜山日常
首日先到訪Club D Oasis主題汗蒸幕，享受鹽室、冰室和麥飯石等設施，再浸足湯驅走疲勞。之後暢遊「韓國觀光100選」甘川洞文化村(包90分鐘韓服體驗)。而韓國又被名為「吃貨天堂」，行程更帶大家品嘗【Blue Ribbon推介餐廳】風川灣烤鰻魚料理、白鍾元先生推介的辣炒年榚及魚糕、松葉蟹料理、釜山名物豚肉湯飯等，是次行程絕對可稱為韓食探索之旅。
沿海天際線慢步調 看盡釜山湛藍景色
釜山海景向來深受旅客喜愛，行程安排乘坐《Haeundae Blueline Park》海岸列車BeachTrain，看沿海軌道展開的一片開闊藍調。其後走上青沙浦天空步道，在透明步道上彷彿踏着浪花前行。翌日會到訪松島海上天空步道，透明玻璃結構營造懸空漫步的視覺效果；隨後步行松島龍宮雲橋，沿路觀賞奇岩與海蝕景觀。下午造訪太宗臺遊園地，乘DANUBI循環列車抵達燈塔觀景點，並順道走進影島海女村，感受漁港的樸素與寧靜。
永安旅遊
牌照號碼：350074
團號：AKBSF06MI
團費：港幣$4,179起
出發日期：3月30日至9月24日
報名及查詢：2928 8882、6827 8191(WhatsApp)
