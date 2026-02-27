想食盡釜山地道美味？ 6天遊遍海岸與人氣美食店

釜山一向予人休閒、度假的印象，永安推出的「釜山地道韓食六天之旅」結合海岸景致、人氣景點與多間推介餐廳，讓旅客以輕鬆節奏體驗城市真本色。全程入住釜山四鑽酒店，毋須轉酒店，行程更自在舒適。

汗蒸幕暖身暖心 傳統市場直擊釜山日常

首日先到訪Club D Oasis主題汗蒸幕，享受鹽室、冰室和麥飯石等設施，再浸足湯驅走疲勞。之後暢遊「韓國觀光100選」甘川洞文化村(包90分鐘韓服體驗)。而韓國又被名為「吃貨天堂」，行程更帶大家品嘗【Blue Ribbon推介餐廳】風川灣烤鰻魚料理、白鍾元先生推介的辣炒年榚及魚糕、松葉蟹料理、釜山名物豚肉湯飯等，是次行程絕對可稱為韓食探索之旅。