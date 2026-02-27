全車香港團友！ VIP專列 帶大家玩轉桂林＋重慶！

復活節正值春暖花開，最適合出遊，大家決定好去邊度玩未？食玩假期今年加碼推出兩趟貴賓級純玩專列旅程：桂林及重慶，全程無購物、無自費，從香港西九龍直達，非常方便。
【桂林・劉三姐主題專列｜純玩4天團】
今次特別打造「劉三姐」主題高鐵，整架列車專屬香港團友，期間更有劉三姐扮演者同行互動，體驗山歌對唱及非遺文化。到達桂林後設有盛大的接站儀式，節日氣氛滿滿。食玩假期還安排了復活節專場音樂晚宴，由樂隊現場演繹粵語金曲、民族歌舞及高山流水敬酒禮。重頭戲《印象・劉三姐》亦為貴賓升級安排專區座位及VIP通道。全程入住五星或國際品牌酒店，旅程輕鬆又豪華。
食玩假期
團號：CRH5858-4D/CRH5859-4D
團費：港幣$2,999起
出發日期：4月3日(僅辦1日)
【重慶・西九直達專列｜純玩5/6天團】
行程帶大家走訪重慶最hit網紅景點，包括洪崖洞、解放碑及李子壩等。另一亮點是前往「2026年春晚分會場．宜賓」，於合江門廣場欣賞三江交匯與燈海夜景，感受春晚級震撼。旅程亦包括參觀五糧液酒廠、打卡巨型酒瓶大樓；遊覽「萬里長江第一古鎮」李莊古鎮，漫步百年古街，晚上欣賞繁花盛焰及掌燈儀式，並品嘗非遺名菜李莊白肉。全程入住國際品牌五星及當地五星飯店，食、住、玩都是頂級享受！
食玩假期
團號：CRH5861-5D/CRH5862-6D
團費：港幣$4,399起
出發日期：4月3日(僅辦1日)
報名熱線：3721 3211、8402 6762（WhatsApp）食玩假期
網站：eplay.hk