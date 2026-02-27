全車香港團友！ VIP專列 帶大家玩轉桂林＋重慶！

復活節正值春暖花開，最適合出遊，大家決定好去邊度玩未？食玩假期今年加碼推出兩趟貴賓級純玩專列旅程：桂林及重慶，全程無購物、無自費，從香港西九龍直達，非常方便。

【桂林・劉三姐主題專列｜純玩4天團】

今次特別打造「劉三姐」主題高鐵，整架列車專屬香港團友，期間更有劉三姐扮演者同行互動，體驗山歌對唱及非遺文化。到達桂林後設有盛大的接站儀式，節日氣氛滿滿。食玩假期還安排了復活節專場音樂晚宴，由樂隊現場演繹粵語金曲、民族歌舞及高山流水敬酒禮。重頭戲《印象・劉三姐》亦為貴賓升級安排專區座位及VIP通道。全程入住五星或國際品牌酒店，旅程輕鬆又豪華。