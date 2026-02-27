請4放10 復活節假期可以去邊？

每年三、四月不只是春暖花開的季節，亦意味一年一度的復活節長假即將來臨。無論是想趁假期遠走歐洲，還是到亞洲追櫻、享受節慶，春季向來都是旅遊旺季。機票、住宿與節日活動環環相扣，若然計劃得宜，短短十天假期亦可玩得深入又精彩！
泰國｜潑水節(4月13日至15日)
潑水節於旅客眼中像全民水戰，其實是泰國象徵送舊迎新的新年儀式。水代表潔淨與祝福，原本的潑水方式，是向長輩與親友輕灑清水，寓意洗去過去一年的不順。即使如今街頭氣氛熱鬧繽紛，寺廟內仍保留誦經、祈福與傳統禮儀，展現節慶背後的宗教與家庭價值。若想參加潑水節，又怕戶外太混亂，可到Central World或ICONSIAM等大型商場，不但有潑水活動，亦會有明星登台表演，滿滿的新年氣氛！參與潑水節時，記得預先買定手機防水袋！
日本｜京都賞櫻(3月25日至4月2日)
每年3月底至4月初，日本進入櫻花季。京都一直是賞櫻熱點，但與其他城市不同，這裏的櫻花氣氛相對安靜。櫻花沿住哲學之道盛開，遊人多數慢慢行、慢慢看；鴨川兩岸會築成美麗的櫻花隧道，當地人照樣散步、野餐，把櫻花當成背景。至於清水寺、圓山公園一帶，人流則會較多，適合想影櫻花及打卡古蹟的旅客。
西班牙｜聖周(3月29日至4月5日)
每年復活節前一周，西班牙迎來聖周(Semana Santa)。於聖周期間，不同兄弟會會按既定路線抬着聖像穿越街道，遊行多在黃昏至深夜進行，節奏緩慢而有秩序。從服飾、音樂到行進方式，都有清楚規範，並由當地人一代代延續。在塞維利亞、馬拉加等地，聖周幾乎每天都有遊行上演，對旅客而言，即使沒有宗教背景，即使沒有宗教背景，亦能看出聖周對西班牙人的重要性。
土耳其｜春季(3月至5月)
4月的土耳其天氣轉為溫和，適合安排戶外行程。在伊斯坦堡，鬱金香進入花期，大大小小的庭園址陸續換上春季景色。至於卡帕多奇亞，春季天氣相對穩定，是熱氣球活動較為集中的時段。清晨升空後，可從高處俯瞰火山岩地貌與谷地景觀，成為不少旅客行程中的固定一站。相較盛夏，春季的土耳其更適合長時間步行與戶外參觀，行程節奏都較為從容。