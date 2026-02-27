請4放10 復活節假期可以去邊？

每年三、四月不只是春暖花開的季節，亦意味一年一度的復活節長假即將來臨。無論是想趁假期遠走歐洲，還是到亞洲追櫻、享受節慶，春季向來都是旅遊旺季。機票、住宿與節日活動環環相扣，若然計劃得宜，短短十天假期亦可玩得深入又精彩！

泰國｜潑水節(4月13日至15日)

潑水節於旅客眼中像全民水戰，其實是泰國象徵送舊迎新的新年儀式。水代表潔淨與祝福，原本的潑水方式，是向長輩與親友輕灑清水，寓意洗去過去一年的不順。即使如今街頭氣氛熱鬧繽紛，寺廟內仍保留誦經、祈福與傳統禮儀，展現節慶背後的宗教與家庭價值。若想參加潑水節，又怕戶外太混亂，可到Central World或ICONSIAM等大型商場，不但有潑水活動，亦會有明星登台表演，滿滿的新年氣氛！參與潑水節時，記得預先買定手機防水袋！