無懼回南天 美的2合1 空氣淨化抽濕機系列

春回大地，回南天亦悄悄襲來，今年想趕走濕氣，保持家居通爽，美的2合1空氣淨化抽濕機系列，不單具備強力抽濕功能，而且更可殺滅空氣中高達99.99%*細菌，致力保障你家人的健康。
體積細小強力抽濕
獨立淨化空氣保障健康
美的25公升二合一空氣淨化抽濕機- MDDA-25L8F，獲一級能源標籤，為坊間能源效益最高的同類產品，高效節能。設高/低兩檔風力供擇，並採用HEPA H13過濾網淨化空氣，可去除包括PM2.5微細縣浮粒子，煙霧、灰塵及高達98.1*的花粉。更具備離子淨化功能，釋放過萬負離子，殺菌率高達99.99%*，可殺滅包括白色念珠菌、白色葡萄球菌、大腸桿菌及H1N1甲型流感等多種病毒細菌，保障你和家人的健康。
機頂設按鍵式操作面板和液晶體顯示屏，更可配合美的專用App手機應用程式，採用智能控制，了解室內濕度等環境資料，透過IOT智能連接，可遙距控制，操控更簡易，為你帶來更便捷的生活。具備乾衣及獨立淨化空氣功能，讓你因應需要選擇。送風角度廣達80°，方便快速乾衣，去除衣服中濕氣及異味。機身體積細小，方便收納。操作時聲音低至45.5dBA，保持寧靜環境。更有提示燈、定時功能。設有3.2公升容量可攜式水箱，並設滿水提示功能，同時亦附設手柄方便清理。
四重淨化 打造清新室內空間
同樣獲1級能源標韱的還有美的28公升變頻二合一空氣淨化抽濕機- MDDI-28L3D，每日抽濕量高達28公升，具備節能、設定、持續及乾衣四種模式，以及四檔風力選擇。更有四重空淨化，包括前置式前置高密度過濾網、大型HEPA過濾網、離子淨化空氣，以及自清潔功能，過濾效率達99%打造更清新的室內空間。
MDDI-28L3D採直流變頻摩打，聲壓低至36dBA，運作寧靜，不會對環境產生影響。機頂備有輕觸式操作面板及液晶體顯示屏，亦可以透過IOT連接，並可設定最多24小時的定時開關功能，操作簡單方便。水箱容量達5公升，附設便攜式手挽、多向式腳輪，而且機身僅重18.5k，方便移至不同房間使用。