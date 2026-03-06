無懼回南天 美的2合1 空氣淨化抽濕機系列

體積細小強力抽濕

獨立淨化空氣保障健康

美的25公升二合一空氣淨化抽濕機- MDDA-25L8F，獲一級能源標籤，為坊間能源效益最高的同類產品，高效節能。設高/低兩檔風力供擇，並採用HEPA H13過濾網淨化空氣，可去除包括PM2.5微細縣浮粒子，煙霧、灰塵及高達98.1*的花粉。更具備離子淨化功能，釋放過萬負離子，殺菌率高達99.99%*，可殺滅包括白色念珠菌、白色葡萄球菌、大腸桿菌及H1N1甲型流感等多種病毒細菌，保障你和家人的健康。

機頂設按鍵式操作面板和液晶體顯示屏，更可配合美的專用App手機應用程式，採用智能控制，了解室內濕度等環境資料，透過IOT智能連接，可遙距控制，操控更簡易，為你帶來更便捷的生活。具備乾衣及獨立淨化空氣功能，讓你因應需要選擇。送風角度廣達80°，方便快速乾衣，去除衣服中濕氣及異味。機身體積細小，方便收納。操作時聲音低至45.5dBA，保持寧靜環境。更有提示燈、定時功能。設有3.2公升容量可攜式水箱，並設滿水提示功能，同時亦附設手柄方便清理。