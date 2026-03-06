春季潮濕必備 人體抽濕器 【健之堂】艾草去濕足貼 限時買1送1

限時萬寧、屈臣氏優惠！平均每片只需$5。
濕度持續高企，常常感到身體沉重、疲倦、水腫，甚至出現關節痠痛或皮膚濕敏等「濕毒」徵狀。香港品牌健之堂「去濕艾草足貼 」由專業中醫師調配，黃金去濕配方，擊退濕毒水腫。健之堂更深得大眾支持及喜愛，榮獲《至尊消費者 NO.1 袪濕品牌大獎》+。
中醫師調配3款艾草貼 針對不同體質 精準祛濕
健之堂艾草足貼系列不含類固醇、水楊酸或薄荷腦，成分安全：
【急救型】袪濕茯苓艾草貼：4合1黃金去濕配方(艾草、竹酢、薏仁、茯苓)，3倍快速去濕毒，有效極速消水腫、緩解關節痠痛及濕敏。
【保健型】強效袪濕艾草貼：含艾草及竹酢，雙效去濕，適合日常保健
【助眠型】甜睡袪濕艾草貼：特別加入薰衣草及洋甘菊，排毒祛濕同時有助提升睡眠質素。
由即日起至3月26日，於萬寧、屈臣氏購買「健之堂祛濕艾草貼系列」，即享買1送1，平均每件只需 $50^ (建議零售價 $99.9)！
銷售點：萬寧、屈臣氏
WhatsApp查詢：9874 9540｜Facebook：健之堂
+健之堂榮獲傳媒AM730《至尊消費者首選袪濕品牌大獎》
^購買 2 件產品，其中價格最低的 1 件免費。不包括出位價及換購價產品。數量有限，送/售完即止。如有任何爭議，零售商保留最終決定權。