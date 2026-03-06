袪濕界頂級之選
96%用家推薦持續使用*
日本製極速抽走濕腫痛
潮濕天氣正式展開，濕漉漉環境不僅讓人感覺悶熱難耐，更容易導致身體濕氣積聚，引發關節濕痛等不適，為日常生活如走路也帶來不便，嚴重影響情緒健康。面對這樣的氣候，選擇內外雙效並行，外用和田保健貼迅速吸濕，配合內服維特健靈「袪濕輕」調理脾胃，從根源減少濕氣累積，讓身體恢復輕盈舒適。
來自日本的「和田保健貼」以「貼上身之抽濕機」為聞名，能夠迅速吸走體內濕氣，成效可見，更是被譽為袪濕界的頂級之選。只需貼上一晚，即可透過腳底抽走體內濕氣，毋須泡腳，既方便又高效。這款保健貼為日本原裝進口，採用優質孟宗竹精華，透過高純度竹酢液迅速發揮作用，幫助身體排走多餘水分，緩解浮腫、紓緩因濕氣引起的關節不適，並消除濕重帶來的疲勞感。
產品分為兩種款式，紅色適合日常袪濕消腫，一貼多用，可用於腳掌、手掌、肩膊、小腹、腰、膝蓋前後等部位，針對個人所需，作日常袪濕之用；而黃色則額外添加辣椒精華，吸濕能力更強，特別適合濕氣較重及深受關節濕痛困擾人士。多年來，這款保健貼榮獲香港醫護學會認可，並獲得百人用家實證其顯著成效，超過90%用家表示雙腳浮腫得到改善，超過96%使用者表示會繼續使用*，顯示出極高的信賴度與口碑。
每日兩粒 急急袪濕如律令
從內調理也是關鍵。中醫認為「脾主運化水濕」，當脾虛時，體內濕氣難以排出，進而形成「濕重」問題。維特健靈「袪濕輕」正可從根源解決「濕重」。透過每日服用2粒，長期調理，幫助脾胃運作恢復正常，讓身體自行排走濕氣，達到長效改善的目的。作為歷史超過三十年的品牌，維特健靈一直堅持GMP標準生產，確保產品品質安全，適合各種體質人士服用。100位真實用家實測，100%認同有效改善濕重問題^，證明了其強效袪濕的效果。
*根據 ESDlife 2023-2024年度「日本和田保健貼」試用調查報告。
^根據2024年新傳媒向100位年齡介乎25至40歲真實用家服用維特健靈袪濕輕之問卷調查結果。