回南天殺到 強力抽濕機推介 回南天即將殺到，整日細雨綿綿，氣溫和濕度雙雙提高，不想牆身出水霉菌滋生，可以選用合適的抽濕機，除了抽濕外，新一代的抽濕機亦具備AI人工智能、空氣淨化、殺菌及清除異味等功能，助你的家居保持家居乾爽舒適。

LG MD17GQSE0

29公升變頻式離子殺菌智能抽濕機 採用雙迴轉變頻壓縮機，有效達至節能、強效、寧靜、耐用。智能抽濕功能，可根據室內環境濕度，自動調節抽濕強度，高效節能，令室內環境乾爽舒適。設有離子空氣淨化技術，主動釋放納米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。配合UVnano™紫外線殺菌，透過紫外線LED燈去除99.99%細菌，確保風扇扇葉潔淨衛生。

優惠價$3,480 (建議零售價$5,990) Mitsubishi Electric MJ-EH155JV-H

28公升「美空感」空氣淨化抽濕機 集抽濕、空氣淨化、除臭三大功能於一身，使用Smart Auto模式，配合Smart Flaps，能自動調整室內空氣濕度及潔淨度，機身設空氣淨化濾網及活性碳濾網，有助維持室內空氣好品質。更有升級高效1+2抽濕系統，實現快速抽濕、節能省電。

優惠價$4,980 (建議零售價$5,980)

Panasonic F-YV26CH

26公升變頻式ECONAVI智慧節能抽濕機 配備nanoe®X納米離子除菌淨化技術，有效抑制高達99.9%病毒和細菌及抑制霉菌和花粉等致敏原，同時除臭！更採用變頻式技術，實現更高效、寧靜、慳電的抽濕效果。配合ECONAVI智慧節能乾衣技術，偵測衣物量及乾燥程度運轉或自動停止。機身設計纖薄，方便收納！

優惠價$4,380 (建議零售價$5,880) Sharp DW-T30FA-W

30公升三合一空氣淨化抗菌抽濕機 (奶油白) 配備可水洗前置過濾網、HEPA過濾網及活性碳除臭濾網，三重過濾網，更有SHARP研發專利除菌技術，PCI正負離子有效抑制病毒、細菌、黴菌及致敏原、消除異味，改善毛躁或靜電，減少PM2.5，保護一家健康。

優惠價$4,980 (建議零售價$5,980)

四大抗濕神器 限時激減優惠 為配合不同面積的家居，抽濕機亦備有不同容量供選擇。為迎接潮濕的回南天，BUILT-IN PRO現推出四大抗濕神器限時激減優惠。

LG 樂金 28公升 變頻智能抽濕機 (MD16GQSA1) 採用雙迴轉變頻壓縮機，高效慳電且運行低至33dB，晚間開機不擾眠！附送「乾鞋及衣櫥喉管」，深入罅隙快速烘乾。支援ThinQ™ App遙距控制，隨時隨地掌控家中濕度。

原價：$5,190｜特價：$2,899 三菱電機13公升抽濕機 (MJ-E130AL-H) 日系頂級工藝以耐用見稱！特設「智能乾衣模式」，衣物乾透即自動停機，慳電高達25%。內置銀離子濾網及「內部除濕」功能，從根源抑制霉菌生長，特別適合敏感體質家庭。

原價：$4,980｜特價：$3,589 官網：BUILT-IN PRO - 網購名牌廚房及家庭電器｜銷售熱線： 2127 7029 / 2180 6791

Carrier開利28公升 二合一空氣淨化抽濕機 (DC-28VS) 一部機滿足抽濕與空氣淨化兩個願望！配備5.2公升特大水箱及「六重空氣淨化系統」(含HEPA、冷觸媒防蟎蟲維他命C濾網、正負離子及UV PRO主動除菌)。抽濕力強勁兼無需頻繁倒水，現正進行極震撼折扣，手快有手慢無！

原價：$5,880｜特價：$1,899 (震撼激減！) Drymaster 天花式四合一浴室寶 (DM230R-1) 經權威機構測試證實乾衣效果極佳！採用壓縮機抽濕技術，抽濕及乾衣模式耗電量僅241W，比傳統發熱線款式慳電高達80%。集乾衣、抽濕、暖風及 Plasma微閃電等離子淨化於一身。8字型廣角送風，只需約2小時14分鐘即可乾透5公斤衣物，免卻自行倒水煩惱。

原價：$5,980｜特價：$5,189

官網：BUILT-IN PRO - 網購名牌廚房及家庭電器｜銷售熱線： 2127 7029 / 2180 6791