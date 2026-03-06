春天濕氣重？ 內外兼顧 幫你保持通爽舒適

春天到，不單要照顧牆身因濕氣上升影響而帶來的霉菌、油漆剝落起泡或木地板拱起等問題，身體因「濕重」引起的問題亦不容忽視。所以更需要內外兼顧，既可保持家居乾爽，身體亦不會因「濕重」影響而生病。

關好門窗防濕氣

開抽濕機保持乾爽 要防止家居受濕氣影響，除了於晴天時盡量保持空氣流通外，平日可使用抽濕機抽濕及乾衣，又或用空調的除濕模式令室內變得乾爽。廚房及浴室的抽氣扇/浴室寶等，亦可保持開啟。而衣櫃/鞋櫃內則可使用吸濕盒/袋(防潮珠/備長碳)，又或可使用舊報紙吸濕。如牆身已發霉，則可以用1:99稀釋漂白水，或使用白醋及蘇打粉等噴向發霉位置，再用清水抹淨，或直接鏟走發霉部分，並用砂紙打磨平滑，然後再重新髹上防水乳膠漆或其他防水物料，做好防水處理，減低再次發霉機會。至於地板除可選擇抗潮效能較佳的物料外，於潮濕天氣亦要盡量關好門窗，預防濕氣入屋；亦可使用吸濕盒/袋、矽藻土等調節室內的濕度，都有助預防地板潮濕。

保持良好生活及飲食習慣

祛濕保健康 除了家居去濕外，身體亦要祛濕。如出現浮腫虛肥，經常感覺疲倦和頭昏腦脹，又或大便經常黏膩沖不乾淨、皮膚有紅腫痕癢，消化不良或腰部酸痛等；女性更出現代謝不平衡及分泌物增多等，都表示可能有濕重問題。想要祛濕，建議可多喝溫開水，又或多做運動以增加排汗或小便，排出體內濕氣。同時要維持良好飲食習慣，避免食用生冷、油炸或高甜食物，減少飲酒。亦要保持規律的作息時間，避免熬夜。亦可多吃祛濕的食物，如冬瓜、薏米、綠豆、赤小豆等，適量進食辛辣食物，都有助祛濕。