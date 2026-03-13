響應「世界睡眠日」！ 雅芳婷精選枕頭5折優惠

首創 Pillow App 科學配枕技術

助香港市民從「頭、肩、頸」開始找回深度睡眠

人一生有三分之一的時間在睡眠中度過，但30秒的試躺感覺往往騙不了整晚的睡眠品質。雅芳婷深耕枕頭超過五十年，從「枕頭大王」到睡眠科技，我們相信：枕頭不是配角，是睡眠的靈魂。適逢「世界睡眠日」，雅芳婷推出「精選枕頭 5 折優惠」解決因「買錯枕頭」而引起的睡眠問題。

科學配枕：打破「One Size Fits All」傳統

我們在睡眠中會自然翻身，一晚約翻身15至30次，這代表大家都需要一個枕頭同時照顧仰睡及側睡。但大家又知唔知，原來仰、側睡對枕頭的高度要求是各有不同的。由即日起至2026年3月29日，雅芳婷精選三款功能性枕頭推出5折優惠，全面照顧不同人士需求：