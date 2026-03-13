響應「世界睡眠日」！ 雅芳婷精選枕頭5折優惠

首創 Pillow App 科學配枕技術
助香港市民從「頭、肩、頸」開始找回深度睡眠
人一生有三分之一的時間在睡眠中度過，但30秒的試躺感覺往往騙不了整晚的睡眠品質。雅芳婷深耕枕頭超過五十年，從「枕頭大王」到睡眠科技，我們相信：枕頭不是配角，是睡眠的靈魂。適逢「世界睡眠日」，雅芳婷推出「精選枕頭 5 折優惠」解決因「買錯枕頭」而引起的睡眠問題。
科學配枕：打破「One Size Fits All」傳統
我們在睡眠中會自然翻身，一晚約翻身15至30次，這代表大家都需要一個枕頭同時照顧仰睡及側睡。但大家又知唔知，原來仰、側睡對枕頭的高度要求是各有不同的。由即日起至2026年3月29日，雅芳婷精選三款功能性枕頭推出5折優惠，全面照顧不同人士需求：
•專業級：Pro™ Pillow專業™枕（零售價：$1,650；5折：$825）
榮獲瑞士日內瓦國際發明金獎，利用專屬Pillow App精準測量頸部弧度及肩膊闊度，輕鬆找到專屬你的專業枕組合，能為「低頭族」、運動型及鼻鼾人士等提供度身訂造的支撐。
•進階版：SIDE & BACK™ SLEEPER精準頭枕（S至M；L至XL）(零售價：$980；5折：$490)
設有兩個承托高度，完美照顧仰、側兩種睡姿，立即紓緩肩頸壓力與疼痛。每個頭枕附有一片增高調整墊，可輕易將S碼調高至M碼；或L碼調高至XL碼。其高密度「彈皇™綿」可做到100%貼服頭頸，精準承托。面料採用天絲纖維帶來清涼親膚感覺，並經VirusKillerTM抑菌抗病毒技術處理，保障我們健康，是追求高性價比用家的首選。
•兒童版：Genie Pillow Kids健兒枕(零售價：$710；5折：$355)
專為3至12歲發育期兒童設計，特設前後兩端不同高度的調整墊，隨著孩子成長過程中頸部形態的變化，提供合適高度的頸部承托。枕頭整體加寬設計，增加睡眠空間，便於孩子轉換不同睡姿、不影響睡眠。時刻提供穩健承托和體貼呵護。
一個好枕頭必須能完全填補頸部與床面空隙，並維持自然的頸椎生理弧度。你都想每晚瞓得好，每朝起身都精神爽利? 立即親臨雅芳婷專門店、百貨專櫃，以低至5折的價錢入手心儀枕頭，更可免費體驗Pillow App測試服務*。優惠產品數量有限，售完即止。
*只限指定專門店