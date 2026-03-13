「睡得好，才能活得更好」 3．13世界睡眠日 一起重拾優質睡眠！

明明已經累到快沒電，但一躺上床卻愈躺愈精神？又或者睡足八小時，醒來卻像被卡車輾過一樣？原來當睡眠質素下降，身體會發出一連串警號，例如易倦、情緒波動、專注力下降，甚至免疫力也會因此變弱，讓大家變得更容易生病。
為了提升大眾對睡眠健康的關注，世界睡眠學會（世界睡眠日委員會）自2008年起將每年春分前的星期五定為「世界睡眠日」。今年主題為「Sleep Well, Live Better」，帶出「睡得好，才能活得更好」！
四大「睡得好」指標
根據美國國家睡眠基金會指出，有效睡眠的重點從來不在於「睡夠幾個鐘」，而是身體是否真的休息到、是否能在隔天以滿電狀態重新出發！
1)入睡時間：上床後需要多久才能入眠
2)醒來次數：半夜反覆醒來的次數
3)入睡後清醒：醒來後要多久才能再入睡
4)睡眠效率：真正睡着的時間vs躺在床上的時間比例
五個方法提升睡眠質素 讓你真正「瞓得醒神」！
1)養成固定作息習慣：每天在接近相同的時間睡覺與起床，維持穩定的生理時鐘。
2)打造舒服的入睡環境：
保持房間昏暗、安靜、溫度介於19至24°C
使用支撐與舒適度適中的床褥及枕頭
將手機、電腦、強光源放遠離床
3)晚間避免刺激物：
下午3時後，減少咖啡、奶茶、能量飲品攝取
睡前2小時避免進行劇烈運動
避免在床上滑手機、追劇
4)白天適度運動：例如快步行、伸展、瑜伽等輕度運動，能有效調節壓力。
5)睡前適當地放鬆身心：例如深呼吸、輕柔伸展、暖燈下聽輕音樂，都能協助身體切換至「休息模式」。