「睡得好，才能活得更好」 3．13世界睡眠日 一起重拾優質睡眠！

明明已經累到快沒電，但一躺上床卻愈躺愈精神？又或者睡足八小時，醒來卻像被卡車輾過一樣？原來當睡眠質素下降，身體會發出一連串警號，例如易倦、情緒波動、專注力下降，甚至免疫力也會因此變弱，讓大家變得更容易生病。

為了提升大眾對睡眠健康的關注，世界睡眠學會（世界睡眠日委員會）自2008年起將每年春分前的星期五定為「世界睡眠日」。今年主題為「Sleep Well, Live Better」，帶出「睡得好，才能活得更好」！