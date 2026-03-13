瞓唔著？好易醒？太早起床？ 中醫三大助眠法 讓你真正睡得更好！

在節奏急促、工作壓力沉重的香港生活，許多人都曾經歷不同程度的睡眠問題。不少人以為偶爾睡得不好，只是第二天精神較差，但事實上，長期睡眠質素欠佳，會逐步削弱專注力、情緒穩定性，甚至令免疫力下降。中醫認為，睡眠與臟腑功能、氣血運行及陰陽平衡密切相關。想有效提升睡眠質素，應根據睡眠障礙，以進行相應的調理方法。

經常熬夜、作息不規律時會消耗身體能量，使體內陰陽失衡。當身體處於「虛火」狀態，睡眠深度容易受干擾，即使入睡也容易被外界刺激喚醒。

2. 淺睡易醒｜好不容易睡着，卻被一點聲音即時驚醒？

當情緒長期受壓、思緒不易平復時，身體難以進入放鬆狀態。中醫認為，此情況容易導致「肝氣鬱結」，令氣機運行不暢，從而影響入睡能力。

為了協助大眾在繁忙生活中也能逐步改善睡眠，中醫建議從三個方向入手，由外而內地調整身心狀態。

如果身體氣血不足，維持深層睡眠的能量便不夠，容易在清晨時段自然醒來，而且難以再次入睡。這通常反映體質較虛弱，需要調補氣血。

‧吸氣時，雙手從腹前慢慢上提至胸前，再伸至頭頂

八段錦屬傳統養生功法，透過柔和動作，配合深長呼吸，有助紓緩情緒、疏肝解鬱、調和氣機，使緊張的身心逐漸放鬆，更容易進入睡眠。每天只需3至5分鐘，便能有效降低入睡所需時間。

2. 暖水浸腳＋按壓「湧泉穴」

若容易淺睡或被輕微聲響驚醒，則適合以「暖水浸腳」配合按壓腳底「湧泉穴」的方法來調整。每天睡前以約40度的暖水浸腳，可促進血液循環並放鬆全身，進一步平和虛火。浸腳後以適當力度按壓「湧泉穴」3至5分鐘，能起到安神作用，有助延長深度睡眠的時間，令整體睡眠更穩定。

3. 按揉手及耳神門穴

至於經常清晨過早醒來的人士，通常需要加強補益氣血。睡前按揉「神門穴」及「耳神門穴」，各約兩分鐘，穴能幫助調和心氣，穩定睡眠節律，從而減少清晨過早醒來的情況，提升睡眠的連續性與深度。