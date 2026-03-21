全球顶尖艺术展会 探索多元艺术文化 粤海酒店 艺文青休闲旅宿不二之选

春天到，随着气温回暖雨水增多，各种花卉开始争奇斗艳，而年度盛事香港花卉展览亦正于维多利亚公园举行，可于场内欣赏到各种盛放的鲜花。除了赏花外，还可来港参加不同文艺活动、展览、音乐会、剧场等。无论要到那里欣赏节目，坐落闹市核心地段，交通四通八达，旺中带静的「粤海华美湾际酒店」，都是休闲住宿的不二之选。 位于核心商业区湾仔中心地段，座落骆克道57-73号的粤海华美湾际酒店，距离香港湾仔会议展览中心仅约十分钟步程，亦邻近港铁湾仔站及会展站。从酒店步行约3分钟可直达港铁湾仔站C出口，附近还有电车站及巴士站，更有机场巴士A11途经，距湾仔码头亦只10分钟步程，无论前往港九新界各区欣赏节目或游玩都十分方便。

香港花卉展及巴塞尔艺术展 节目丰富 适值2026年香港花卉展览由即日至3月29日于铜锣湾维多利亚公园举行，搭乘电车只约十多分钟便抵达维园，正好可把握时机前往赏花，同时于电车上细味街道两旁景致。今届花展吸引超过200个本地、内地及海外机构及团体参展，带来他们悉心栽培的盆栽、优美的园境设计及花艺摆设等，供游人欣赏。

去赏花的同时，艺文青们还可到酒店附近的会议展览中心，参与全球最具影响力的顶级当代艺术展「巴塞尔艺术展」（Art Basel）香港展会，该展会每年都会在瑞士巴塞尔、美国迈阿密海滩、香港、巴黎等地举行。今年的香港展会将于3月27至29日在会展举行，以展示亚洲及其他地区顶尖艺廊代表作品。 系列精彩节目 展现多元艺术作品 于展会上设有多个主题展区，包括汇聚世界顶尖艺廊作品的「艺廊荟萃」；探索亚洲及亚太地区艺术家策展项目的「亚洲视野」；聚焦全球艺坛新贵个人作品的「艺术探新」；聚焦专门策展项目的「艺路回声」；播放由艺术家创作及以艺术家为主题的影片的「光映现场」；探索现当代艺术家专题展览的「策展角落」；展示全球著名艺术家创作大型雕塑及装置的「艺聚空间」；汇聚世界各地最具影响力艺术出版商的「艺文出版」，以及专为数码艺术而设的特别策展空间「Zero 10」。展会期间还有汇聚多位全球最具启发性文化人物的现场对谈环节「与巴塞尔艺术展对话」。

与巴塞尔艺展同期举行的，还有由M+与巴塞尔共同委约，瑞银集团呈献的艺术作品「M+幕墙」；以及于中环大馆举行的「大馆艺术周2026」（3月23至29日），已安排了丰富的文艺节目，让市民及旅客参与。 配套设施齐备 满足不同客户需要 于「巴塞尔艺术展」举辨期间，粤海华美湾际酒店将免费提供往来酒店及香港会议展览中心的穿梭巴士，能够大大提升参展商、观展商的办事效率；此外，从酒店步行至香港会议展览中心亦仅需8分钟左右。

酒店设有356间设施齐备，简约舒适的客户，并提供完善的服务和设备。酒店更提供舒适靓丽的休憩区和宽敞明亮的办公区，于大堂亦设可租借的移动充电宝及充电区，更设咖啡厅COFFEE 1991，提供醇香可口的咖啡和酥脆的面包供选择。于酒店21楼则设行政酒廊绿薏廊1991，供应茶点及饮品，亦设有露天花园，以及可供租借的小型会议室。酒店B2亦有可容纳高达70人的多功能会议室，是举办大型会议或研讨会的理想场地。

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