轉季流感病毒再趨活躍 做好預防免受感染

根據衛生防護中心早前公布的數字顯示，本地季節性流感活躍程度雖保持低於基線的水平，但市民仍不容輕視。在香港，季節性流感一般於1至3/4月，以及7、8月較為流行。對於市民，特別長者、小朋友、長期病患及體弱人士等更不容忽視，須做好預防措施，如平時注意穿合適的衣物、及早接種流感疫苗，注意清潔衛生及可因應需要佩戴口罩等，以減低感染機會。

如不幸感染流感病毒，你可能會出現包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等病徵。普通人在患上流感，一般可於數天至兩星期內自行痊癒。然而，高風險群組包括長者、五歲以下幼童、孕婦、長期病患者或免疫力有問題人士，特別幼童患上季節性流感後，可能會迅速惡化，如出現呼吸急促、喘鳴、嘴唇發紫、胸痛、神志模糊、持續發燒或抽搐等，有機會引致包括肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎等併發症，甚至死亡。

流感患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫，都可以傳播流感病毒，而直接接觸患者的分泌物亦會感染流感病毒。故當發現附近有人不停咳嗽或打噴嚏便要小心，最好是戴上口罩及以酒精搓手液潔淨雙手。感染流感後一般有一至四天潛伏期，才會開始出現徵狀，如症狀輕微，只須要多喝水和有充足休息，大多數患者都能自行康復。如出現流感病徵，便不宜上班或上學。患者可以求醫，使用抗病毒劑以減輕病情及縮短患病時間。

除了接種疫苗外，市民平日亦要注意個人及環境衛生，包括經常使用梘液和清水洗手，特別在觸摸口、鼻或眼之前，以及觸摸公共物品(如門把手或扶手)後。如雙手沒有明顯污漬，且亦沒有清水或梘液，則可使用含70%至80%的酒精搓手液代替。於室內宜盡量保持空氣流通，外出時盡量避免前往人多及通風欠佳的公共場所，如必須前往這些場所則可佩戴外科口罩。

為己為人 保持環境衛生

如已患流感及出現病徵時，亦應佩戴口罩；當咳嗽或打噴嚏時應用紙巾遮蓋口鼻，並要將用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾桶內。