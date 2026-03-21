漫步香港街头艺术 中上环壁画打卡一日游路线

在香港，艺术不仅存在于美术馆内，也隐藏在街角、巷子的涂鸦墙里，尤其在中上环一带，一幅幅特色壁画错落分布，不妨跟着小编走，轻松不走回头路，感受独特的街头艺术魅力！

路线概览：中环地铁站D2出口→嘉咸街→兰桂坊→摆花街→荷里活道

第一站：Alex Croft壁画

中环最具人气的打卡热点首位，本地涂鸦艺术家Alex Croft，风靡网路世界，灵感取自住好一点G.O.D.标志性的油麻地图案，以拼贴风格的唐楼，配上鲜蓝色背景，形成鲜明对比，生动地重现旧香港的韵味。