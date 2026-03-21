漫步香港街头艺术 中上环壁画打卡一日游路线

在香港，艺术不仅存在于美术馆内，也隐藏在街角、巷子的涂鸦墙里，尤其在中上环一带，一幅幅特色壁画错落分布，不妨跟着小编走，轻松不走回头路，感受独特的街头艺术魅力！
路线概览：中环地铁站D2出口→嘉咸街→兰桂坊→摆花街→荷里活道
第一站：Alex Croft壁画
中环最具人气的打卡热点首位，本地涂鸦艺术家Alex Croft，风靡网路世界，灵感取自住好一点G.O.D.标志性的油麻地图案，以拼贴风格的唐楼，配上鲜蓝色背景，形成鲜明对比，生动地重现旧香港的韵味。
地址：香港岛中环嘉咸街及荷里活道交界
拍摄建议：早上光线最好，避免午后背光，广角拍摄更佳
第二站：Ange McCalmont壁画
居港艺术家Ange McCalmont创作的壁画，以香港经典电影《花样年华》为灵感，壁画中的花卉图案，更是向兰桂坊街头的花店致敬，是王家卫影迷不可错过的打卡圣地。
地址：香港岛中环兰桂坊1号
拍摄建议：适合复古港风穿搭，靠墙侧身取景
第三站：DD Yung壁画
在德己立街邻近云咸街的一处，本地艺术家DD Yung描绘的活泼街猫，象征着香港旧铺常见的「猫店长」，画中前景以奔放的线条勾勒猫咪和花朵，配衬背景细腻的晕染效果，既可爱又具随性味道。
地址：香港岛中环云咸街33号（邻近德己立街）
拍摄建议：色彩鲜艳，适合穿素色衣服
第四站：Shaw Daan壁画
中国内地艺术家Shaw Daan于「HKwalls街头艺术节2024」中创作的壁画，在位于服饰店外墙，以流动的长发少女和花卉为主题，呼应中环车水马龙、人来人往的繁忙景象。
地址：香港岛中环摆花街60号
拍摄建议：用广角或拍半身人像，拍出融入花丛意象
第五站：Rob Sketcherman壁画
以香港醉人的天际线为背景，本地艺术家 Rob Sketcherman 将经典巨星玛丽莲梦露、传奇女演员柯德莉夏萍、喜剧演员差理卓别灵等一代巨星和名人，以普普艺术风格的肖像画，重现眼前的精品酒店外墙。
地址：香港岛中环荷活道53号
拍摄建议：对面马路偏左侧能拍到完整人物
所有照片由香港旅游发展局提供。