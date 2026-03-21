香港艺术三月观展指南 带你零元花费看展览！

为响应一年一度的「艺术三月」，全港各区都布满了重量级展览和户外打卡位，艺术氛围直接拉满！这次为家人们整理了四个不能错过的好去处，一边逛展，一边体验当代艺术文化。

香港茶餐厅主题展览

《茶记百科－看不到的设计学》展览由建筑历史学者及建筑师黎隽维与设计师陈韵淇以「研究式策展」方式策划。展览以香港茶餐厅文化为主题，邀请建筑师、设计师、学者、电影人及厨师等跨界创作人，从「设计」角度出发，透过视觉、声音、触感与气味等多重感官体验，重新解构茶餐厅的空间、器物与饮食文化。埸内设有七个主题展区，除了展示昔日茶餐厅的霓虹招牌、旧式菜单与开业文件等历史物件，亦有互动装置和气味体验，让参观者沉浸式享受。