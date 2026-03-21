香港艺术三月观展指南 带你零元花费看展览！

为响应一年一度的「艺术三月」，全港各区都布满了重量级展览和户外打卡位，艺术氛围直接拉满！这次为家人们整理了四个不能错过的好去处，一边逛展，一边体验当代艺术文化。
香港茶餐厅主题展览
《茶记百科－看不到的设计学》展览由建筑历史学者及建筑师黎隽维与设计师陈韵淇以「研究式策展」方式策划。展览以香港茶餐厅文化为主题，邀请建筑师、设计师、学者、电影人及厨师等跨界创作人，从「设计」角度出发，透过视觉、声音、触感与气味等多重感官体验，重新解构茶餐厅的空间、器物与饮食文化。埸内设有七个主题展区，除了展示昔日茶餐厅的霓虹招牌、旧式菜单与开业文件等历史物件，亦有互动装置和气味体验，让参观者沉浸式享受。
日期：即日起至31日期间免费
时间：周一至周四12pm - 8pm；周五至周日11am - 9pm
地点：AIRSIDE GATE33艺文馆(SHOP 312)
多元化艺术体验
第3届「西九家FUN艺术节」回归，活动汇聚来自澳洲、西班牙、英国及香港等多个艺团及艺术家，呈献互动表演、剧场体验、音乐及舞蹈演出、户外大型艺术装置及工作坊等超过120场多元化艺术体验，部分为免费节目。焦点之一是由英国创意工作室Air Giants 创作的巨型猫咪造型艺术装置《梦游喵境》，早前于英国曼彻斯特博物馆首次展出大获好评后，今次首度在香港与大家见面，观众可以轻靠或轻抚猫身，感受巨型猫咪的呼噜声与怦怦心跳。
日期：即日起至4月12日
地点：西九艺术公园、自由空间及戏曲中心
充满幻想色彩的艺术世界
Harvey Nichols 与本地艺术家林凌合作举办「MUKI’SUNIVERSE」艺术展，以其创作角色Little Muki为主轴，展出多种媒介作品，包括油画、水墨、水彩、压克力及陶瓷创作，展开一场回归童真与自我疗愈的旅程。 Little Muki的灵感源自艺术家童年时期的钓鱼游戏玩具，象征在纯真与现实之间游走的状态，也反映生活中的不确定与脆弱。观众不仅能欣赏到多幅精美画作，还能一睹独家展出的立体雕塑作品。此外，3月28日更设有见面会，让大家亲身与艺术家交流，感受作品背后的故事。
日期： 即日起至3月30日
时间： 11:00am–8:00pm
地点：HARVEY NICHOLS 太古广场店 (香港金钟金钟道88号2楼)
香港象征霓虹招牌 传承非遗文化
由香港设计中心举办「璀璨霓虹」展览，展出经复修的历史霓虹招牌及当代霓虹艺术作品，包括金凤大餐厅、太平馆、南昌押及大昌眼镜中心等标志性招牌。观众可以走进这些霓虹装置内拍照，穿梭于霓虹光影中。
日期： 即日起至3月31日
时间：星期一、三至日：11:00am - 7:00pm (公众假期照常开放)；逢星期二(公众假期除外)休馆
地点：九龙深水埗通州街280号DX设计馆1楼展览厅
所有相片由主辨机构提供。