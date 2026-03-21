奇华工作坊 x 康维他™期间限定甜品课程 享受甜蜜亲子烘焙乐

甜品控注意！奇华工作坊带来两个全新课程，让大家在悠闲舒适的空间，轻松制作颜值满分的甜品，无论是与朋友共度，或与孩子完成一份属于你们的作品，绝对是一个甜蜜的回忆。
课程包含麦芦卡蜂蜜柠檬玫瑰挞及苹果玫瑰杏仁挞，参加者将亲手完成两款外型精致的玫瑰造型挞，当中采用来自新西兰的麦芦卡蜂蜜，含富含维生素、矿物质和天然抗氧化成分，进一步提升制成品的风味。甜香柔和的蜂蜜与柠檬馅料的清新酸甜相互平衡，再配合底层香脆的杏仁甜挞皮，入口清爽、回韵甘香，层次感直接拉满。另一款「苹果玫瑰杏仁挞」则以清甜苹果片一层一层卷出盛放玫瑰造型，颜值满分。搭配阵阵微醺冧酒香的杏仁奶油馅，口感轻盈而不腻，果香与杏仁香交织，每一口都带来细致愉悦的感觉。两款甜品同样适合午后茶聚、派对分享，也可作为送礼之选。
小厨师烘焙班 享受亲子烘焙时光
而麦芦卡蜂蜜杯子蛋糕课程属于「小厨师烘焙班」系列，专为4至8岁小朋友度身打造，以简单轻松的步骤教小朋友制作滋味小吃，成品可爱又美味。同样以麦芦卡蜂蜜」入馔，而最受小朋友喜爱的莫过于特别调制的「蜂蜜柠檬糖霜」，小朋友将学习制作糖霜并盛载于特制的小吸管内，品尝前亲手将糖霜洒在蛋糕面上，过程充满仪式感，为亲子时光增添甜蜜亮点。每位完成课程的小厨师更可获颁发课堂证书，见证成长的幸福时刻。
奇华工作坊报名网址：https://bit.ly/4b6zqjG
奇华工作坊查询电话：23438106
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