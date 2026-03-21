奇华工作坊 x 康维他™期间限定甜品课程 享受甜蜜亲子烘焙乐

甜品控注意！奇华工作坊带来两个全新课程，让大家在悠闲舒适的空间，轻松制作颜值满分的甜品，无论是与朋友共度，或与孩子完成一份属于你们的作品，绝对是一个甜蜜的回忆。

课程包含麦芦卡蜂蜜柠檬玫瑰挞及苹果玫瑰杏仁挞，参加者将亲手完成两款外型精致的玫瑰造型挞，当中采用来自新西兰的麦芦卡蜂蜜，含富含维生素、矿物质和天然抗氧化成分，进一步提升制成品的风味。甜香柔和的蜂蜜与柠檬馅料的清新酸甜相互平衡，再配合底层香脆的杏仁甜挞皮，入口清爽、回韵甘香，层次感直接拉满。另一款「苹果玫瑰杏仁挞」则以清甜苹果片一层一层卷出盛放玫瑰造型，颜值满分。搭配阵阵微醺冧酒香的杏仁奶油馅，口感轻盈而不腻，果香与杏仁香交织，每一口都带来细致愉悦的感觉。两款甜品同样适合午后茶聚、派对分享，也可作为送礼之选。