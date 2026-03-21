香港Citywalk拒绝人从众！藏在古迹里的3座宝藏博物馆

作为真正懂行的文艺青年，来香港当然不会只到咖啡店、路边、地铁站打卡，而是要来一场深度Citywalk！这3座隐身在闹市之中、被活化成博物馆的百年古迹，不仅仅是香港历史的载体，更是建筑美学的巅峰！把它们加入你来香港的行程，你绝对会发现一个除了购物与美食之外，更有灵魂、更高级的香港。

九龙公园里的英伦旧梦：香港文物探知馆 谁能想到闹市中心藏着这么一处英式庄园？香港文物探知馆曾是威菲路军营S61及S62营房，相信始建于1890年代末期，2005年经修复后改建为香港文物探知馆，是实打实的法定古迹。建筑风格是典型的20世纪英式军营，双层设计没有过于华丽的装饰，斜形的屋顶以中式柏油瓦铺盖，仍然保留着烟囱。香港文物探知馆有常设展览厅，亦有定期举办艺术展览和其他活动的专题展览厅。馆内的参考图书馆则藏有关于香港历史、考古、建筑学等领域的参考资料。

地址：尖沙咀海防道九龙公园

免费入场

在中环森林邂逅「旗杆屋」：茶具文物馆 中环摩天大楼包围下的一抹小清新，希腊复兴式的建筑风格，对称美学治愈强迫症！这座名叫「旗杆屋」的小洋楼，建于1844至46年间，在1978年以前是驻港英军总司令官邸，是香港现存最古老的西式建筑之一，同样是实打实的法定古迹。每一块砖、每一根石柱，都见证过老香港的风云变幻，在第二次世界大战期间，旗杆屋的楼顶更被炸毁而须重建。茶具文物馆自1984年开放，主要收集、研究及展出有关茶具的文物和资料。喜欢喝茶的家人们，馆内更有一家售卖各式茶具和茶叶的小商店，必定种草！

地址：中环红棉路10号

免费入场

太平山下的红砖堡垒：香港医学博物馆 这座红砖楼最初是1906年启用的细菌学检验所。当年为了抗击鼠疫而建，是香港第一所专门的公共卫生实验室。检验所在上世纪70年代完成使命后，于1996年经非政府慈善组织香港医学博物馆学会活化成现时的医学博物馆。香港医学博物馆是香港现存少数的爱德华时代建筑物，结合西方古典元素和香港英式建筑特色，屋顶盖上中式檐瓦，带有本地文化色彩。馆内设有各具特色的展览厅，主要介绍香港医科学术的发展历史和昔日疾病被扑灭的情况。

地址：半山坚道2号

成人20元；小童、全日制学生、残疾人士、60岁或以上高龄人士10元；家庭套票（两位成人，三位小童）50元