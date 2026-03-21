半小时 从繁华都市到宁静海湾 银矿湾渡假酒店–香港唯一海滩酒店 换一种方式看香港

银矿湾渡假酒店坐落于大屿山梅窝银矿湾畔，出门就是沙滩，十步即可踏浪。酒店正面朝向辽阔大海，清晨可在床上欣赏朝阳从海平面冉冉升起，开启美好一天。黄昏时分，漫步沙滩，偶有悠然牛群相伴，感受离岛独有的闲适。

129间客房 满足不同需求

酒店设有宽敞的家庭客房和特色主题客房，适合亲子同游。所有客房设计舒适，让您在拥抱海景的同时，尽享悠闲恬静的休息时光。室外泳池、健身中心、儿童活动室、会议空间等设施一应俱全。

【玩在梅窝｜以酒店为起点的探索之旅】

从酒店出发，步行或骑行半小时，便能遇见梅窝的另一面，银矿洞的百年沧桑、瀑布的清冽水声、红树林间的白鹭翩跹。