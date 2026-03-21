半小时 从繁华都市到宁静海湾 银矿湾渡假酒店–香港唯一海滩酒店 换一种方式看香港

香港唯一海滩酒店 等您踏浪而来
银矿湾渡假酒店坐落于大屿山梅窝银矿湾畔，出门就是沙滩，十步即可踏浪。酒店正面朝向辽阔大海，清晨可在床上欣赏朝阳从海平面冉冉升起，开启美好一天。黄昏时分，漫步沙滩，偶有悠然牛群相伴，感受离岛独有的闲适。
129间客房 满足不同需求
酒店设有宽敞的家庭客房和特色主题客房，适合亲子同游。所有客房设计舒适，让您在拥抱海景的同时，尽享悠闲恬静的休息时光。室外泳池、健身中心、儿童活动室、会议空间等设施一应俱全。
【玩在梅窝｜以酒店为起点的探索之旅】
从酒店出发，步行或骑行半小时，便能遇见梅窝的另一面，银矿洞的百年沧桑、瀑布的清冽水声、红树林间的白鹭翩跹。
景点
特色
银矿洞
百年银矿遗址，见证梅窝采银历史
银矿瀑布
上下两迭，雨后尤为壮观
文武庙
四百多年历史，香火鼎盛
袁氏大屋
花岗岩建筑，东西更楼守护
横塘河
河口形成红树林生态，常见白鹭栖息
李府食邑税山界碑
南宋时期（1265年）古迹
酒店提供一站式「食住玩」体验
清晨
在海景客房或银矿湾沙滩静待日出，迎接第一缕阳光
上午
骑单车漫游梅窝乡村，探访古迹
午后
在银矿湾畅玩独木舟、直立板，划桨探访邻近沙滩
傍晚
参与生态导赏，观察红树林白鹭归巢
夜晚
享受一场海湾烧烤，或在沙滩上踏浪听涛、观星听涛入梦
【湾畔轩餐厅｜海天一色佐餐】
玩累了，就到可容纳200人的湾畔轩海景餐厅。整面落地玻璃将海天一色尽收眼底。蓝白简约设计，自然气息扑面而来。餐厅严选新鲜食材，提供多款健康与美味兼备的融合菜式。无论是清晨观日归来，畅泳后的小憩，还是探索后的放松，都能在此找到宁静一隅，用美景佐餐。
【交通便利｜半小时生活圈】
中环：中环6号码头乘渡轮直达梅窝，约25分钟
东涌：东涌巴士总站乘巴士至梅窝，约30分钟
机场／港珠澳大桥口岸：巴士约70分钟，的士约30分钟
【周边联游｜玩遍大屿山】
以酒店为基地，可便捷前往大屿山各大景点：
大澳渔村：梅窝乘巴士1号线约45分钟
昂坪360、天坛大佛：梅窝乘巴士2号线约45分钟
香港迪斯尼乐园：梅窝乘的士，约40分钟
凤凰山观日：香港第二高峰，纵走凤凰径欣赏「凤凰观日」
离尘不离城，香港的另一面，在梅窝等您发现。
银矿湾渡假酒店——让每一次停留，都成为难忘的海湾记忆。
小红书：香港银矿湾渡假酒店
微信公众号、小程序：香港大屿山银矿湾渡假酒店
电话：（852）6810 0111
地址：香港大屿山梅窝银矿湾DD2地段648