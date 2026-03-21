谁懂这出片含金量！港迪「Duffy与好友Play Days」强势回归 同萌游打卡攻略来了！

春天一到，整个港迪都被可爱气氛包围，因为粉丝们最期待的「Duffy与好友同萌游」再次回归！七位萌友Duffy、ShellieMay、Gelatoni 、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel及LinaBell已迫不及待换上春日造型，穿梭于港迪内的每个角落，陪大家由早玩到晚，一不小心就玩足一整天！ 必打卡！ 全园都是萌友身影 活动期间，七位可爱的萌友Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel及LinaBell将现身乐园不同角落，园内更设有「可爱座」拍照位，除了奇妙梦想城堡、探险世界、灰熊山谷、迷离庄园外，今年还新增3个全新打卡点，带着自己的毛娃娃合影，随手拍都很出片！

日间必看！ 巡游与城堡舞台演出 白天最热闹的时刻，绝对是萌友巡游登场。七位角色齐齐站上「迪斯尼好友巡游派对」花车，配合音乐与舞蹈，美国小镇大街瞬间变成春日派对现场。同时，萌友更首次限时登台20周年城堡演出「迪斯尼好友Live：城堡派对」，以全新春日造型带来节奏感十足的音乐表演。此外，粉丝最期待的「StellaLou梦想起舞吧」则于4月30日至5月31日重返剧场，以约30分钟的表演叙述StellaLou追芭蕾梦的故事。想近欣赏表演，可透过迪斯尼尊享卡「StellaLou 梦想起舞吧」预留理想观赏位置！

夜间必看！ 城堡光影梦幻收官 到了晚上，20周年限定「迪斯尼星梦光影之旅：星空派对」才是一整天的重头戏！投影效果配合音乐与烟火，Duffy与好友在夜空中亮相，画面温柔又梦幻，适合为一天行程画下完美句号。 同期加映！ 主题美食和春日限定周边 园内同步推出多款以Duffy与好友为灵感的限定甜点和小食，无论下午茶或是主题蛋挞，都相当受欢迎！春日活动期间，更推出Duffy与好友「春日启航」系列商品，作为旅程纪念或送礼都很合适，看到喜欢的款式建议早点入手！

「快乐同游」优惠（港人专享） 两位或以上结伴同行，可透过香港居民专享的「快乐同游」门票预订优惠，享正价一日门票75折，并可获餐饮及商品折扣优惠券。以两人同行计算，最高可节省港币$470^，安排春日出游更轻松。 预订日期： 即日起至4月30日（需提前3天预订） 入园日期： 即日起至5月3日 门票包括： ．商品9折电子优惠券1张 ．$10餐饮电子优惠券1张 此优惠适用于： 1) 持有有效香港身份证的宾客； 2) 3至11岁小童需持有有效的香港出生纸及由香港学校近期发出附带照片的学生手册。

^实际可节省金额可能因购买的门票类别和适用日子而有所不同。 优惠门票一经购买，其有效日期恕不可更改。仅适用于购票时所选之指定入园日期。优惠受条款及细则约束。详情请浏览乐园官方网站。优惠门票必须同日、同时进园。

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把握机会！ 限时门票升级优惠！ 想将快乐延续全年，亦可把握全新限时门票升级优惠。凭有效门票支付差额，即可以正价9折优惠把门票升级为「奇妙处处通」会员，继续与Duffy与好友展开更多奇妙旅程。同时亦享有限时礼遇，获赠一个20周年Duffy与好友挂袋饰物，送完即止！