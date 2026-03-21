G-Dragon粉丝集体出动！ZO&FRIENDS快闪店「闪现」启德 GET GD同款精品！

来港旅游又想找人气打卡点？由K-Pop天王权志龙（G‑Dragon）亲自设计的超人气IP ZO&FRIENDS正式登陆香港！期间限定「ZO&FRIENDS LUCKY SHOP Pop‑up Store」于启德亮相，集合可爱角色、潮流设计与限定外围，绝对是来港必去的打卡热点！

ZOA到底有什么魔力 令人一眼即入坑？

说到ZO&FRIENDS，绝对不能不认识灵魂角色ZOA。ZOA不只是高人气IP代表，同时也是G‑Dragon的爱猫，韩文名为「조아」。灰色毛发配上圆润脸型，再加上那双自带距离感的「厌世系」眼神，高冷中带点反差萌，属于愈看愈喜欢的类型。在角色设定中，ZOA诞生于云朵之上，走过的地方会留下彩色魔法脚印；日常最爱追着毛线球玩、钻进盒子里，把猫咪的天性发挥到极致。虽然ZOA性格有点小孤傲，但擅长用安静的方式陪伴与治愈，让人不知不觉就被圈粉。