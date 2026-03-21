多啦A梦粉必收藏！「100%多啦A梦樱花节」春日体验店 直接空降铜锣湾！

一到春天就想找粉色打卡位？今年真的不用飞日本！由香港创意品牌AllRightsReserved主办的《100%多啦A梦& FRIENDS》巡回特展虽然已经画上句号，但全新的「多啦A梦」春日盛典才刚刚开始！为庆祝巡回特展大获成功，AllRightsReserved特别举办全新活动「100%多啦A梦樱花节」春日体验店，将于4月3日至4月19日登陆铜锣湾希慎广场，把樱花季限定的多啦A梦世界完整搬到香港，粉丝真的可以直接冲！

跨层粉色空间 一步走进多啦A梦世界

整个体验店横跨商场3个楼层，从地面层一入场就进入樱花节限定商店，集合多款只限今次活动登场的主题纪念品，还有主题自动贩卖机同扭蛋专区，未行完已经想回头再扫一次。走上一楼，就是超受欢迎的多啦A梦手作区，粉丝可亲自挑选包括多啦A梦法宝、数字及英文字母在内的刺绣章，制作专属的布质吊牌锁匙扣。同层亦设有樱花主题自拍亭，粉色背景超出片，打卡党必停！五楼中庭则变成互动游戏区，设有两个游戏摊位，适合朋友或亲子一齐玩！