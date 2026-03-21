多啦A梦粉必收藏！「100%多啦A梦樱花节」春日体验店 直接空降铜锣湾！

一到春天就想找粉色打卡位？今年真的不用飞日本！由香港创意品牌AllRightsReserved主办的《100%多啦A梦& FRIENDS》巡回特展虽然已经画上句号，但全新的「多啦A梦」春日盛典才刚刚开始！为庆祝巡回特展大获成功，AllRightsReserved特别举办全新活动「100%多啦A梦樱花节」春日体验店，将于4月3日至4月19日登陆铜锣湾希慎广场，把樱花季限定的多啦A梦世界完整搬到香港，粉丝真的可以直接冲！
跨层粉色空间 一步走进多啦A梦世界
整个体验店横跨商场3个楼层，从地面层一入场就进入樱花节限定商店，集合多款只限今次活动登场的主题纪念品，还有主题自动贩卖机同扭蛋专区，未行完已经想回头再扫一次。走上一楼，就是超受欢迎的多啦A梦手作区，粉丝可亲自挑选包括多啦A梦法宝、数字及英文字母在内的刺绣章，制作专属的布质吊牌锁匙扣。同层亦设有樱花主题自拍亭，粉色背景超出片，打卡党必停！五楼中庭则变成互动游戏区，设有两个游戏摊位，适合朋友或亲子一齐玩！
全球首发樱花节周边 粉丝收藏级别
至于活动的亮点，那是非「100%多啦A梦樱花节」系列莫属！绝大部分款式只在香港樱花节首发，包括网上热爆的「樱花多啦A梦」及「饭团多啦A梦」毛绒锁匙扣，更特别推出樱花版本的全新造型，以及部分东京站展览的会场限定纪念品。部分商品、全球限量玫瑰金色铜像雕塑（仅200枚）将于3月31日上午11时起率先于DDT Store网站预售，并于4月2日晚上11时结束。
限定商店入场整理券于4月1日起KLOOK开放登记
由于限定商店人流预期火爆，活动期间需提前网上预约限定商店具体的入场日期和时间，入场整理券将于4月1日上午11时起透过KLOOK登记，名额有限，先到先得，记得提早安排时间！
「100%多啦A梦樱花节」春日体验店
日期：2026年4月3日至4月19日
地点：铜锣湾希慎广场