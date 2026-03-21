海洋公园大熊猫 现身香港艺术中心 黄湘詅「墨韵熊猫」展 看国宝可爱风采

亲！大家来香港，除可以去海洋公园探望可爱的大熊猫外，去香港艺术中心，一样可以看到它们的身影？因海洋公园与大熊猫水墨画艺术家黄湘詅合作，将于４月２至８日的复活节期间，在香港艺术中心举办《墨韵熊猫—黄湘詅熊猫国画主题展暨香港海洋公园慈善展览》，其中的11幅作品，便是由深受欢迎的香港大熊猫担当主角。

是次画展所展出的62幅艺术作品，除了黄湘詅历年来的经典大熊猫画作和宁静的「山水」风景画外，当中11幅全新作品，便是以港产大熊猫双胞胎「加加」和「得得」、它们的父母「乐乐」和「盈盈」，以及中央政府赠港的第三对大熊猫「安安」和「可可」为主角。黄湘詅认为，是次加入海洋公园的大熊猫画像，不单拉近它们与观众的距离，更体现了大熊猫作为连结文化及保育的桥梁。她希望藉这些作品传递和谐共生的理念，呼吁人们关注保育、尊重生命，并思考人类与自然之间的平衡关系。