我和大埔嘉道理农场的四月花期

赏花离不开「花期」二字，稍一错过，便需再等一年。然而，今年成立70年的大埔嘉道理农场暨植物园，每个月都是繁花似锦、争妍斗丽，而四月的春天，正是黄花风铃木、绣球花、山茶花等鲜花隆重登场的花季。 最先吸引目光的，往往是黄花风铃木。这种在早春盛放的树木，花色鲜黄，形似风铃，开花时几乎覆盖整棵树的枝干。即使到了四月，仍可在部分路段看到零星花朵挂在枝头，或散落地面，形成一层淡黄的「余韵」。与盛开时的耀眼相比，这种接近尾声的状态反而多了一份柔和，亦让人更容易留意到花与周围环境的关系。

再往前走，绣球花逐渐成为主角。与黄花风铃木的明亮不同，绣球花的色调偏向温柔，淡蓝、粉紫、甚至略带灰调的色彩，在绿意之中显得温和而细致。其花球由无数细小花朵组成，远看圆润饱满，近看则层次分明。在嘉道理农场，绣球花分布于山径不同位置，有时藏于树荫之下，有时依坡而生。这种不规则的出现方式，使人需要在行走之中不断留意细节，赏花亦因此变得更具互动感。

嘉道理农场暨植物园

若将视线稍微转向林荫较深之处，还可以遇见象征「可爱、谦逊、谨慎、理想的爱」的山茶花。相比前两者的季节感与色彩层次，山茶花更显优雅。花形端正，花瓣厚实，多为白色或淡粉色，常在绿叶之间低调绽放。部分花朵完整地挂在枝头，部分则整朵掉落于地，形成一种近乎静止的画面。 当不同花种在同一条路线上出现，赏花便不再是寻找单一焦点，而是一种随步伐展开的观察。黄花风铃木的明亮、绣球花的柔和、山茶花的可爱，各自对应不同的节奏与视觉层次，也共同构成了四月的整体风景。

嘉道理农场的特别之处，在于花并非独立存在。园内同时涵盖本地植物、农业展示及动物保育区域，让人得以在观赏之余，理解植物与环境之间的关系。这种由花延伸至生态的体验，使旅程不止于视觉享受，更带有一层认识自然的过程。大家可登入嘉道理农场暨植物园的官方网站，了解更多鲜花的花期之余，还可以参加他们各类活动。 地址：香港新界大埔林锦公路嘉道理农场暨植物园 开放时间：星期一至日早上9:30至下午5时（须入场费）